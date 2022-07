Game of Thrones: George R. R. Martin habló sobre como será el final en sus libros

Entornointeligente.com /

Si bien la serie de HBO se convirtió en un fenómeno a nivel mundial, su final no estuvo exento de polémicas. Cabe recordar que la serie comenzó teniendo mucho material de donde tomar su historia, pero la escritura de Martin no fue lo suficientemente rápida como para concluir su historia original antes que la adaptación televisiva. Ahora el escritor se ha referido a que su final puede diferir al que vimos en pantalla.

«He estado trabajando en mi jardín de invierno. Las cosas están creciendo… y cambiando, como pasa con los jardineros como yo. Las cosas giran, las cosas cambian, me vienen nuevas ideas (gracias, musa), las viejas ideas son intrabajables, escribo, reescribo, reestructuro, rompo todo y reescribo de nuevo, voy por puertas que llevan a ningún sitio y puertas que dan lugar a maravillas.» Escribió Martin en su blog.

Si en algo se puede justificar Martin es en que su Canción de hielo y fuego es mucho más amplia que lo que fue Game of Thrones , esto en cuanto a personajes, escenarios y tramas.

» No todos los personajes que sobrevivieron hasta el final de ‘Game of Thrones’ sobrevivirán hasta el final de ‘Canción de hielo y fuego’, y no todos los que murieron en ‘Game of Thrones’ morirán en ‘Canción de hielo y fuego’ . Algunos sí, claro. Quizá la mayoría. Pero definitivamente no todos. Por supuesto, puedo cambiar de opinión la semana que viene, con el próximo capítulo que escriba. Eso es jardinería. ¿Y el final? Tendréis que esperar a que llegue ahí. Algunas cosas serán iguales. Muchas otras no.» Concluyó al respecto.

