Galtier reitera a Keylor Navas como suplente en PSG, pero envía luz de esperanza al tico

El mercado de fichajes cerró en las ligas más importantes de Europa y Keylor Navas decidió que no se moverá del PSG al menos en los próximos meses hasta finales de 2023.

El tico tenía la posibilidad de fichar por Napoli, pero unos asuntos relacionados al pago de una indemnización por finiquito de contrato parecen haber sido la principal traba para que el futbolista decidiera no dar este paso.

Ahora seguirá trabajando sin bajar los brazos con tal de encontrar un espacio en el once que alinea el técnico Christophe Galtier , quien nuevamente volvió a ser cuestionado este viernes sobre Keylor Navas y cómo se encuentra su panorama con respecto a poder pelear la titularidad con Gianluigi Donnarumma tras no darse su salida.

«En la jerarquía no cambia mi elección. Gigio (Donnarumma) es el número 1, Keylor el número 2», expresó el entrenador, quien viene de estar recibiendo consultas sobre el costarricense en todas sus apariciones ante los medios.

Getty Images El estratega adelantó que si bien el italiano es quien contará con regularidad, encontrará espacios para dar minutos Navas, quien cuenta con más de 100 apariciones con la camiseta del PSG .

«Ahora que la ventana de fichajes ha terminado, no me prohíbo pensar en si Keylor no debería, como cualquier número 2, jugar alguna vez para anticipar la suspensión o lesión», explicó.

Keylor Navas encara su cuarta temporada en el PSG y todavía tiene dos años más de contrato, siendo esta actual campaña la más difícil de todas, pues en todas las anteriores contó con regularidad.

El poder está en manos de otro que le ha hecho saber que no cuenta con él, pero ahora a Keylor Navas le tocará trabajar para mantener su nivel para el Mundial en noviembre y diciembre, así como para seguir llamando la atención de otros equipos que puedan pretenderlo en la ventana de enero.

