Gallese no pudo ante el Arsenal y Yordy Reyna celebró frente al Chelsea

Ya sin Robert Lewandowski, que este miércoles fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Barcelona, el campeón de la Bundesliga se adelantó en el marcador en el minuto 5 con un penalti del delantero senegalés Sadio Mané, que se apuntó así su primer gol con el equipo alemán. El centrocampista austriaco Marcel Sabitzer marcó el segundo para el Bayern en el 12 de un disparo desde fuera del área. En el 45, Mané centró al delantero Serge Gnabry, que de un derechazo apuntó el tercero del Bayern; y, a un minuto y medio de estrenar la camiseta del equipo alemán saltando al campo en el segundo tiempo, el defensa neerlandés Matthijs de Ligt, procedente de la Juventus, marcó de cabeza. No paró el equipo de Múnich, ya que, en el 51, el delantero neerlandés Joshua Zirkzee apuntó el quinto. En el 54, el DC United tuvo la satisfacción de estrellar su casillero con un gol del centrocampista noruego Skage Simonsen. En el 83, Theodore Ku-Dipietro marcó el segundo para el equipo de Washington, pero Thomas Muller dejó el marcador en 2-6 ya en el tiempo de descuento. De Ligt salió del campo con molestias después de realizar una falta por la que le sacaron tarjeta amarilla. #Video En un amistoso disputado en Estados Unidos, Bayern Munich goleó 6-2 a DC United, con el sello goleador de sus refuerzos. ¡Mirá el resumen! https://t.co/rByk0CVPHY

— SportsCenter (@SC_ESPN) July 21, 2022 Gallese no pudo ante el Arsenal El partido entre el Orlando City y el Arsenal comenzó con una hora de retraso por la climatología adversa. El equipo inglés, estrenando uniforme negro, abrió el marcador en el 5 con un gol del delantero brasileño Gabriel Martinelli, que aprovechó un desvío en ataque del defensa, también brasileño, Gabriel dos Santos. Orlando empató con un gol del uruguayo Facundo «El Cuervo» Torres en el 29. Ya en la segunda parte, el delantero británico Eddie Nketiah, de disparo bajo a quemarropa en el 66, puso por delante al Arsenal y, en el 80, el extremo derecho Reiss Nelson anotó el tercero para los ingleses, que han vencido en sus cuatro partidos de pretemporada hasta el momento. El arquero peruano Pedro Gallese tuvo un trabajo para resaltar porque ahogó varios gritos de gol y le ganó en más de una ocasión el mano a mano a los delantero del Arsenal, entre ellos a Gabriel Jesús, reciente incorporación. Yordy Reina supera al Chelsea El partido entre Charlotte y el Chelsea también comenzó con más de una hora de retraso por inclemencias del tiempo y llegó a los penaltis, que dieron finalmente la victoria a los locales. El delantero estadounidense de ascendencia croata Christian Pulisic anotó el primer gol del Chelsea, el único de la primera mitad. Yordy Reyna inició el partido como titular. El delantero peruano contribuyó de buena manera en el ataque del Charlotte y generó algunas opciones para anotar. Ya en el descuento de la segunda parte, un gol del mexicano Daniel Ríos desde los once metros empató el partido y forzó la serie de penaltis. Charlotte marcó cinco mientras que el Chelsea solo anotó tres. El defensa César Azpilicueta, que figura en la agenda del Barcelona y que suena como posible refuerzo de los azulgranas, no fue convocado. Everton cayó El mediocampista argentino Emanuel Reynoso marcó el primer tanto para Minesota de penalti y, poco después, un error en la defensa del Everton que acabó en gol en propia meta puso el 2-0 en el luminoso. El delantero paraguayo Luis Amarilla marcó el tercero para los locales. Para redondear la mala noche del Everton, el defensa también paraguayo Alan Benítez centró desde la banda derecha para que un defensa del conjunto británico, tratando de rechazar el balón, lo mandara a la red dejando en 4-0 el marcador con un segundo gol en propia meta. Más en Andina: ?????? Juan Pablo Varillas consolidó este jueves su triunfo ante el español Roberto Bautista Agut (19°) y se clasificó entre los 8 mejores exponentes en el ATP 250 «EFG Swiss Open Gstaad», que se juega en Suiza. https://t.co/guyy8XohXL pic.twitter.com/s8yjc9reC5

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 21, 2022 (FIN) EFE/JSO Publicado: 21/7/2022

