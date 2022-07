Gallardo se cansó y le pegó a los árbitros: «No le pueden errar por tanto»

Entornointeligente.com /

El entrenador de River se cansó de los errores que ve partido tras partido y fue muy duro con árbitros del fútbol argentino.

Informate más Gallardo cruzó a sus detractores: «No hay crisis en River y no la van a encontrar» «Hay algunas cosas puntuales que me sorprenden porque hay cámaras. Hoy tienen la posibilidad de observar detenidamente con 48 mil repeticiones. Tienen que errar mucho menos porque tienen las herramientas» , declaró Gallardo , haciendo referencia al insólito gol anulado a Matías Suárez en la Copa Libertadores y a la expulsión de Rodrigo Aliendro ante Godoy Cruz .

«Aliendro nunca lo toca al jugador (a Juan Andrada), tienen la posibilidad de observarla, no podés errar por tanto, estás mirando al jugada. Hay un movimiento y el jugador nunca lo pisa como pensó. Es tremendo el error» , manifestó con mucha indignación.

— Javier Gil Navarro (@javigilnavarro) July 19, 2022 Y agregó: «Hubo muchos errores, también les pasó a otros equipos, no solo a nosotros. Entiendo que los árbitros se capacitaron y hacen alarde, pero están fallando. Sigue siendo el error humano, el ojo es el humano más allá de la realidad».

En cuanto al exabrupto con Lamolina y la roja que recibió por desafiarlo el ‘Muñeco’ explicó: » Me pasé, pero ni siquiera fue un insulto. Sí, lo veo y me arrepiento, hoy te enfocan desde todos lados. Como si le hubiese dicho algo malo. ¿Quién de acá no dijo un bolu… o pelot…? Dale, tampoco fue para tanto. Uno se saca cuando se equivocan tan feo. Soy un tipo temperamental y no me enorgullece, a veces me equivoco, como todos».

