Gallardo: “Las decisiones arbitrales fueron escandalosas”

Ni la alegría por la clasificación para la final de la Copa Libertadores le quitó la bronca a Marcelo Gallardo, que calificó de “escandaloso” el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio en el partido revancha ante Boca del martes pasado. Para el técnico de River, las decisiones del juez brasileño influyeron de manera decisiva en el mal juego que exhibió su equipo en la Bombonera.

“Las decisiones arbitrales fueron escandalosas” , disparó Gallardo en la rueda de prensa que brindó el viernes al mediodía. “Conseguimos la clasificación, pero hubo muchísimas decisiones que fueron muy evidentes. Hoy haciendo el análisis mucho más sereno (vemos que) se cobraron 27 faltas, de las cuales 13 fueron inexistentes. Y eso nos fue llevando a no poder salir. Así y todo aguantamos bastante bien”, analizó el técnico.

De acuerdo a la visión del entrenador de River, el rendimiento del árbitro condicionó la tarea de sus futbolistas: “Los jugadores también sintieron impotencia por no ponernos en ritmo y, con los centros que venían a nuestra área, eso valora aún más la clasificació n. El contexto no iba a ser favorable pero sí esperaba que sea lo más justo posible”, añadió el “Muñeco”.

A partir de esas condiciones especiales, River no pudo desarrollar su juego habitual, explicó Gallardo, que dejó en claro que en lo que más se notó el condicionamiento fue en la intensidad para presionar. “Nosotros no nos conectamos, no pudimos hacer el juego porque además cada roce era falta. Nosotros jugamos a presionar y robar, y cada vez que lo hacíamos, había falta. Por eso tuve que decir que eviten el roce, igual nunca perdimos el foco y por eso es que mantuvimos la serenidad y la templanza”, destacó el técnico.

Por el tipo de partido que se estaba dando, Gallardo reconoció que no quiso poner al colombiano Juan Fernando Quintero, que se está poniendo en forma tras la operación de ligamentos de la rodilla a la que fue sometido. “En un momento pudo entrar para tener la pelota pero sucedió lo de (Milton) Casco. Igual, el partido no estaba para él porque la pelota siempre pasaba por arriba y la iba a pasar mal sin poder tener contacto”, explicó.

En cuanto al futuro, Gallardo no se guardó elogios para Flamengo, el rival del 23 de noviembre en el estadio Nacional de Chile. “Ahora hay que prepararnos. Tenemos cuatro partidos para jugar antes de Flamengo, que es un justo finalista y que está en su mejor momento. Es un equipo fuerte y está en un punto alto” , consideró el entrenador respecto del equipo carioca, que llegó a la definición después de superar 5-0 a Gremio.

En su análisis, el conductor de River diferenció los momentos de ambos equipos, teniendo en cuenta que Flamengo cambió de técnico a mitad de año y mejoró su rendimiento con la llegada del portugués Jorge Jesús. “Llegan a la final los equipos que hicieron méritos, pero el desarrollo fue distinto desde el arranque del torneo. Estamos en una buena instancia de rendimiento. Y Flamengo tiene muy buenos jugadores y un entrenador que conoce este tipo de instancias finales” , valoró Gallardo.

Antes de la rueda de prensa, el plantel de River se había entrenado en Ezeiza bajo la órdenes de Gallardo, que ya pudo contar con Casco. De esa manera, el lateral está disponible para el encuentro del martes ante Colón en el Monumental, por la undécima fecha de la Superliga.

