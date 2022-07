Gallardo cruzó a sus detractores: «No hay crisis en River y no la van a encontrar»

Entornointeligente.com /

«Me sorprendió la expectativa que se ha generado por una simple conferencia. No he hablado en los últimos partidos y correspondía dialogar con ustedes. Después de muchos años y de cambios, de varias situaciones que han existido en cuanto a armados de planteles, uno de los objetivos de este semestre no hemos podido cumplirlo» , manifestó Gallardo ante la prensa.

Informate más El descargo de Gallardo: reconoció errores propios y le pegó al árbitro pese a la goleada Espantando rumores de crisis, el DT añadió: «Lejos estamos de pensar que todo está terminado por no haberlo conseguido. Se empieza a especular sobre algunas cosas y se generan falsos comentarios, no hay crisis acá y no la van a encontrar».

En esa línea, insistió tajante: «Mi permanencia se construyó a partir de muchísimos años y no depende de un resultado. Es algo mucho más sólido que eso. El hincha quiere ganar y ha sentido cierta desilusión, pero no se confunde y no se deja llevar por los intentos de desestabilizar interna y externamente».

