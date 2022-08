Galipaneros pasan las de Caín para retornar a su pueblo

Entornointeligente.com /

Bajar a La Guaira y luego subir por Macuto ya se les hace cuesta arriba a los residentes de San José de Galipán, pues se quedaron sin líneas de Jeep.

«Hace tiempo la ruta contaba con 12 Jeep, e incluso había más turismo por aquí. Ahora debemos subir en una cola. Desde allá arriba muy poco bajan para La Guaira porque les es más rentable hacerlo por Caracas, donde las líneas se mantienen activas», expresó Kenvinson Díaz.

Uno de los argumentos de los transportistas, para no seguir prestando el servicio por Macuto, fue el deterioro de los cauchos, por el pésimo estado de abandono en que está la vía, y la escasez de aceite, que se puso inasequible en La Guaira, lo que no les era beneficioso por la poca ganancia que quedaba.

«Sin embargo 2 Jeep de choferes que eran del pueblo de San José de Galipán insistieron en la ruta, pero las pocas personas que bajaban se iban en cola y no usaban el transporte. Eso a ellos no les gustó, y desde allí no hubo más Jeep», indicó.

La educación está en riesgo

Kenvinson sostuvo que es necesario que se habiliten por lo menos 2 Jeep del Gobierno, o cualquier otra empresa, más que todo por el tema de los liceístas. «Los profesores de acá de La Guaira pasan trabajo y a veces ni pueden subir».

Refirió que las posadas del poblado tienen sus propias unidades, y ellos trabajan con reservaciones, bajan y buscan a sus clientes. «Feo nos las vemos los que no tenemos carro y debemos depender de una cola».

