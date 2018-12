Gaélica regala una “Navidad celta” a Venezuela

Entornointeligente.com / Gabriel Figueira, Rubén Gutiérrez, Armando Álvarez, Víctor Mora y Chapis Lasca se presentarán 22 de diciembre, a las 5:00 pm, en el Anfiteatro de El Hatillo

Gabriel Figueira, Rubén Gutiérrez, Armando Álvarez, Víctor Mora y Chapis Lasca, integrantes de Gaêlica, mañana sábado 22 de diciembre, a las 5:00 de la tarde, en el Anfiteatro de El Hatillo, ofrecerán el concierto Navidad celta en Venezuela, la tradicional cita que anualmente tienen con sus seguidores desde hace varios años.

Figueira destacó que con la presentación la banda busca darle la bienvenida a la Navidad en el territorio nacional.

En el show, los músicos interpretarán con su característico toque celta y sinfónico villancicos americanos e iberoamericanos y aguinaldos venezolanos como Cantemos, cantemos, Noche de paz, El tamborilero, Niño Jesús llanero, Burrito sabanero y Año nuevo, entre otras canciones propias de estas fechas.

Figueira (voz, flautas y gaita), Gutiérrez, (guitarra y voz), Álvarez (percusión y voz), Mora (violín) y Lasca (bajo y voz) también incluirán en el repertorio de esa tarde tan especial temas de sus discos Paz (2009), Luz (2012) y El día que todo cambió (2017), entre otras producciones de su discografía.

“Éste es un regalo que espero que se lleven a sus casas con una sonrisa”, agregó Álvarez. En Navidad celta en Venezuela , a la alineación original de Gaêlica se unirá como músico invitado el guitarrista fundador de Los Pixel, Héctor “Tito” Fierro. El espectáculo también contará con la participación de Betsaida Machado y de la agrupación del trío de violín, cuatro y maracas Song3. Las entradas para el show pueden ser adquiridas a través de ticketmundo.com y el stand de Ticket Mundo en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT). Recientemente, Gaêlica -con 17 años de trayectoria- realizó una gira por varias ciudades de Estados Unidos. El 27 de septiembre, Gabriel Figueira, Rubén Gutiérrez, Armando Álvarez, Víctor Mora y Chapis Lasca se alzaron en tres categorías de los Premios Pepsi Music 2018, entre las que destacan Tema Música del Mundo con Te vas y Disco Música del Mundo por El día que todo cambió . En marzo de este año, los artistas dedicaron Te vas a los 2.5 millones de venezolanos que hasta el año pasado emigraron de Venezuela. El audiovisual del sencillo, dirigido por Roberto Gutiérrez, fue grabado en las calles de Barcelona, Bogotá, Buenos Aires, Guatemala, México, Miami, Nueva York, Panamá y Santiago de Chile. EU

