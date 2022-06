Galería ABRA presenta exposición de Lucía Vera

Entornointeligente.com /

El domingo 12 de junio de 2022, a partir de las 11am, la galería ABRA del Centro de Arte Los Galpones inaugurará en su galpón 6 la primera exposición individual en Venezuela de la artista Lucía Vera, titulada SABOVEO.

La exhibición reúne una producción de obras que abarca alrededor de 10 años de trabajo y que está compuesta por 23 pinturas. Este tiempo le ha permitido redescubrir sus lienzos y encontrar en ellos coincidencias que revelan su proceso y su necesidad creativa.

» Pinto por curiosidad. Es mi forma de entender «, declara la artista. El proceso de convertir sus ideas en imágenes le permite a Vera desentramar el rasgo complejo y profundo inherente a su identidad y su cultura.

En SABOVEO, Lucía Vera presenta al espectador elementos que evocan sensaciones corpóreas abstractas. Las formas que aparecen en sus lienzos invitan al público a reconectar con la noción de individualidad y totalidad, belleza y fealdad, así como les permite reconectarse con la experiencia vital.

En clave de humor, y mediante distintas técnicas, colores y texturas, Vera juega con volúmenes y planos para deconstruir el cuerpo. De ahí que el investigador Carlos E. Palacios en el texto de sala vincule sus obras con la risa antropomórfica .

La muestra individual SABOVEO de Lucía Vera podrá visitarse desde el 12 de junio hasta el 11 de septiembre de 2022, en el galpón 6 del Centro de Arte Los Galpones, avenida Ávila con 8va transversal de Los Chorros, Caracas. La galería está abierta al público de martes a viernes desde las 9 am hasta las 5 pm, sábados y domingos desde las 11 am hasta las 4 pm.

Mayor información puede ser solicitada a través de la página web www.abracaracas.com , por @abracaracas en Twitter e Instagram, o por el teléfono 0212 2837012

Lucía Vera [New York, 1986]

En el 2007, egresa del Fashion Institute of Technology en New York. En el 2010, recibe el BFA del Cooper Union School of Art en New York. Vera ha participado en diversas exposiciones colectivas desde el 2008, su trabajo se ha expuesto en Caracas, New York, París, Bath y Londres. Entre sus muestras grupales destacamos: Things you don’t do/Things you do do (2014, Bath School of Art Gallery, Bath), Connecting Worlds (2014, The Drawing Room, Londres), East London Painting Prize (2014, Bowarts, Londres), Alter (2014, Galería Candelaria, Mayfair, London), Infero (2015, Rook & Raven Gallery, Londres) y The smaller, the larger (2016, Sobering Gallery, París). Asimismo, en el 2009 presenta su primera individual Zapatiento en la Goya18 Gallery en Barcelona. Al año siguiente, exhibe su segunda individual Amorbo en la Cooper Union Gallery en New York. En los años 2012 y 2013 participó en el programa de residencias de la Turps Banana School en Londres.

