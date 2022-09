¡GALARDONADO! Barack Obama ganó un Emmy por la narración de su documental para Netflix

Entornointeligente.com /

El recién llegado a Hollywood Barack Obama fue galardonado con un Emmy por la narración de su serie documental para Netflix «Nuestros grandiosos parques nacionales», anunció este sábado la Academia de Televisión.

Obama, quien fue presidente de Estados Unidos durante dos mandatos hasta 2017, ya había ganado dos premios Grammy -por las versiones en audio de sus libros «La audacia de la esperanza» y «Los sueños de mi padre». A su vez, Michelle Obama ganó su propio Grammy por leer su audiolibro en 2020.

Otro presidente ya había recibido un Emmy: Dwight D. Eisenhower en 1956, aunque el suyo fue un premio honorífico. El sucesor de Obama en la presidencia, Donald Trump, no ganó un Emmy por su reality show «The Apprentice», aunque fue nominado dos veces.

El programa de cinco partes, que incluye parques nacionales de todo el mundo, está producido por la compañía productora de Barack y Michelle Obama, «Higher Ground». El primer documental de su compañía para el servicio de streaming, «American Factory», ganó el Oscar al mejor documental y un Emmy a la dirección, aunque los premios fueron para los cineastas y no para los propios Obama.

Otros nominados en la categoría de narrador de Obama fueron la ex estrella de la NBA Kareem Abdul-Jabbar («Black Patriots: Heroes Of The Civil War»), la actriz ganadora del Oscar Lupita Nyong’o («Serengeti II») y el veterano naturalista David Attenborough («The Mating Game»).

Ahora, Obama está a medio camino del «EGOT», una denominación especial de artistas que han ganado un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony, que apenas 17 personas han logrado, entre ellas Whoopie Goldberg y Audrey Hepburn.

Tras dejar el cargo en 2017, tanto Obama como su esposa Michelle escribieron sendos best-sellers de memorias y, además de su fundación sin ánimo de lucro, han creado una productora que ha firmado un importante acuerdo con Netflix, estimado en decenas de millones de dólares.

Obama también recibió el Premio Nobel de la Paz tras su victoria en las presidenciales de 2008.

El fallecido Chadwick Boseman también ganó un Emmy por su trabajo como actor de voz el sábado. El actor de «Black Panther» («Pantera negra») también fue reconocido por labor destacada de voz por la serie de animación de Disney+ y Marvel Studios «What If…?».

En la serie, Boseman interpretaba a su personaje de «Black Panther» T’Challa en varios universos alternativos. En uno de ellos se convertía en Star-Lord, de «Guardians of the Galaxy» («Guardianes de la Galaxia»).

Fue uno de los últimos proyectos de Boseman, que murió en 2020 de cáncer de colon a los 43 años.

Infobae

SuNoticiero

LINK ORIGINAL: Su Noticiero

Entornointeligente.com