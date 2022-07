Gaia vai ter edifício com 100 metros de altura, «o mais alto de Portugal»

Entornointeligente.com /

Vila Nova de Gaia vai ter um hotel com 160 quartos e 111 apartamentos, um edifício de 100 metros de altura que será «o mais alto de Portugal» e custará 150 milhões de euros, indicou esta sexta-feira a promotora.

Numa resposta enviada à agência Lusa, a Fortera Properties descreveu que o projeto ‘Skyline’, desenhado para a zona de General Torres, deverá «criar, diretamente, pelo menos, 500 postos de trabalho».

Trata-se de um hotel integrado no projeto do futuro Centro de Congressos de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

Subscrever Com um custo inicial de 120 milhões de euros, o projeto da Fortera, que atua no ramo do imobiliário de luxo, foi revisto em alta para 150 milhões devido «a alterações necessárias ao projeto e aos expressivos aumentos no setor da construção», lê-se na resposta à Lusa.

A torre ‘Skyline’ terá 28 andares, 160 quartos de hotel e 111 apartamentos com serviço, um terraço, uma piscina descrita como «infinita», um clube de bem-estar, bar, dois restaurantes e vista panorâmica.

O projeto começará com o parque de estacionamento público e «a praça do Centro de Congressos que é, naturalmente, o catalisador deste empreendimento de uso misto», descreve a promotora.

«Terá impacto em toda a região Norte», consideram os responsáveis.

O arranque do projeto está previsto para o próximo ano, estando ainda dependente da análise do Departamento Técnico da Câmara de Vila Nova de Gaia.

A construção do empreendimento deverá ficar concluída em três anos.

Este hotel é uma das peças do futuro Centro de Congressos de Gaia, um projeto para cerca de 2.500 congressistas que, de acordo com o revelado pelo presidente da autarquia local em julho de 2020, será desenhado pelo arquiteto Eduardo Souto de Moura.

Em causa está um equipamento cujo modelo de execução implica que a Câmara permita ao promotor privado construir e gerir uma zona residencial, um hotel e uma zona de comércio.

O modelo de execução do futuro Centro de Congressos de Gaia foi aprovado pela maioria PS em maio de 2020 com os votos contra do PSD.

