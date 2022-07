Gaia e Porto vão lançar concurso conjunto para travessia fluvial do Douro

Entornointeligente.com /

A Área Metropolitana do Porto (AMP) aprovou esta sexta-feira delegar ao Porto e a Vila Nova de Gaia competências sobre o transporte fluvial no rio Douro, permitindo à STCP Serviços lançar um concurso para a travessia Afurada – Ouro.

Em declarações aos jornalistas no final da reunião do Conselho Metropolitano, o presidente da AMP e também autarca de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, falou da «utilização óbvia» da STCP Serviços para lançar o concurso para a travessia entre a Afurada, em Gaia, e o Cais do Ouro, no Porto .

«Aquilo que faz sentido é aproveitar o que já temos, a STCP Serviços nomeadamente, que também ganha com esta diversificação de actividades», disse, considerando que «não faria nenhum sentido estar a criar uma estrutura nova para lançar um concurso público e para gerir o contrato da Afurada ao Porto».

Esta deliberação, aprovada por unanimidade, garante também que, «em vez de ser a Área Metropolitana a lançar o concurso, o que depois cria complexidades no pagamento das obrigações de serviço público», são «os municípios beneficiários a lançar o concurso, via empresa subsidiária, e a assumirem os custos». Assim, não haverá dúvidas «de que Arouca não pagará a travessia fluvial da Afurada», referiu.

No dia 1 de Julho o autarca de Gaia previu que o procedimento para a travessia fluvial entre a Afurada e o Cais do Ouro seja lançado até Outubro.

A travessia foi retomada provisoriamente, «por uma embarcação em regime excepcional», nalguns dias de Julho, e a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) disse estar «para breve o retomar das negociações a fim de se recuperar a passagem centenária entre as duas margens».

Anfíbio não está esquecido A propósito do transporte fluvial no rio Douro, Eduardo Vítor Rodrigues recuperou ainda o tema do transporte anfíbio, querendo alargar «a discussão» ao município de Gondomar, «que está também empenhado neste assunto».

Já sobre o concurso público municipal, em Vila Nova de Gaia, para transporte através de um veículo anfíbio, o autarca afirmou que, depois do anterior vencedor do concurso não ter submetido os documentos de habilitação e a caução, obrigando à caducidade do contrato, o novo concurso «está neste momento em procedimento».

Esperando ter «novos concorrentes», que «desta vez cumpram a palavra», Eduardo Vítor Rodrigues disse esperar que o eventual sucesso do concurso «venha a mobilizar o Porto e Gondomar para um atravessamento multiponto do próprio anfíbio».

«Numa altura em que tanto se fala de ambiente, de sustentabilidade, não podemos desperdiçar este modelo. Sei bem o quanto este modelo gera desconfiança, mas há uma coisa que nós temos: fizemos o trabalho técnico», referiu.

Para o presidente da Câmara de Gaia e da AMP, o anfíbio «é viável, faz sentido, e ocorre noutros países da Europa muito mais desenvolvidos» que Portugal, como os Países Baixos, recordando ainda que «o rio Douro foi, durante décadas, um canal de circulação e de transporte público».

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com