Gago fue autocrítico tras otra frustrante derrota de Racing

«Hoy no jugamos bien. Estuvimos muy apresurados y entramos buscando más el segundo gol que el primero» , declaró Gago en conferencia de prensa.

Informate más San Lorenzo le ganó a Racing, que se aleja de la punta «Teníamos que tener un buen partido y no lo tuvimos. Hay un montón para mejorar. No podemos cometer tantos errores» , continuó el entrenador en su autocrítica sobre el partido jugado en el Cilindro de Avellaneda.

«Jugar con hombres de menos es algo que complica. Así y todo estuvimos en partido. Pero son errores individuales y lo que deba decir lo haré con los jugadores en privado» , siguió en alusión a las expulsiones de Tomás Chancalay y Leonardo Sigali , ambas a instancias del VAR .

Embed «Fuimos a buscar el resultado en desventaja numérica y de hombres, pero con el posicionamiento y los cambios lo pudimos empatar. Luego sucedieron acciones que pueden darse con jugadores de menos. Es difícil afrontarlo con esa desventaja» , agregó.

«No nos salió un buen partido, pero en otros anteriores y con rivales metidos atrás, generamos mucho. Se cambia constantemente y no tiene que ver con negociar una idea. Pero hoy no salió nada de lo que planificamos» , continuó.

«Yo estoy convencido de que este equipo va a pelear hasta el final. Se los digo a los jugadores y entendemos que así va a ser. Debemos seguir compitiendo y sabemos que aún quedan muchas fechas por disputar» , expresó.

«Me hago cargo y soy responsable de lo que pasa con el equipo. Y tenemos en claro que intentamos hacer algo que hoy no nos salió. Obviamente que no me gusta perder y busco que mi equipo siempre salga a buscar los partidos. Y creo que hoy lo hicimos» , concluyó Gago .

