Gaby Ramírez le respondió a Platanito después de que el comediante negara que la acosó (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

Hace unos días se dio a conocer las acusaciones que hizo Gaby Ramírez sobre el acoso y tocamiento sexual de parte del comediante Platanito a la presentadora durante la grabación de un programa. Platanito manifestó al respecto, que el no acoso a Gaby Ramírez y también indico que el tocamiento era parte del show . «Es cierto, sí le tocó el pecho, pero era parte de un sketch y esto era el programa en vivo, es decir, no hay nada oculto, así salió el programa», reveló uno de los conductores de Chismorreo, quien acudió al show y aprovechó para cuestionarlo.

Sin embargo tras las declaraciones del comediante Platanito, Gaby Ramirez decidio manifestarse tras estas absurdas palabras d urante el programa Chisme No Like.

¨Tú dijiste acá algo que a mí me sorprendió, p latanito me está acusando a mí de que soy un provocador de esto . Platanito responde directamente porque sería buena haber hablado aquí un periodista que lo agarró y responde vamos a ver qué dijo¨ comento el presentador Javier Ceriani.

te puede interesar: Platanito rompe silencio y responde acusaciones de acoso por parte de Gaby Ramírez Gaby le responde de manera rotunda ¨ no me pudieron haber corrido porque yo tenía una prueba de vestuario. Yo tenía contrato, esté yo formaba parte del elenco de esa televisora , entonces por ahí no va. El que me bloqueo, porque obviamente era la estrella, no?¨. Dijo la presentadora.

¨Una persona que le das un poquito y otro poquito y otro poquito y sus compromisos que apliquen sus caprichos de cumplías este y así así así así entonces enfermo de poder Sergio ¨. Argumento Gaby.

¨Bueno, al final de cuentas claro, al final de cuentas no, no estaba quizás en el sketch en su mente perversa tocarme las bubis , pero en ningún momento porque tú lo sabes si la gente que trabaja en este medio es que uno se entra y realmente yo iba un concurso entonces no era un invitada del show. Únicamente era en la sección del concurso de Ávila Mieres va de invitada¨. Aclaro que en el libreto en ningún momento estaba incluido que le tocara las bubis.

Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com