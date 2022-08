Gaby Espino hizo una emotiva revelación personal

Entornointeligente.com /

La artista venezolana dio detalles sobre su vida a través de sus historias de Instagram, donde se sinceró con sus seguidores sobre algunas cosas por las que ha estado atravesando este último tiempo, hablando sobre duros procesos de crecimiento a nivel emocional, lo cual podría incluir su ruptura con el empresario también venezolano Miguel Mawad.

En este caso, aunque Gaby no mencionó a su ex en ningún momento sí se refirió a los procesos que ha vivido y entre esos entra la relación que tuvo con él, añadiendo «Pasan tantas cosas en un año (…) Este año ha sido muy especial, han pasado muchas cosas, han pasado personas por mi vida, experiencias, situaciones, vivencias, trabajos, y todas esas experiencias me han enriquecido como ser humano y hoy solo estoy agradecida».

Ahora bien, parece que la actriz sí se encontraba muy enamorada del empresario, por lo cual tuvo que sufrir su ruptura de forma pública «Este año me ha hecho más fuerte, me ha fortalecido mucho, soy una persona mucho más fuerte pero no en dureza, sino en consciencia. Este año he crecido muchísimo como ser humano… Todos los días levántense con un propósito, no hay nada más maravilloso que eso, levántense con ganas de cumplir metas… Estoy contenta, estoy sentimental, estoy agradecida».

Finalmente, hay que señalar que Espino es muy privada sobre su vida amorosa así que en ningún momento brindó declaraciones exactas sobre su ruptura, sin embargo dio pequeños destellos de lo sucedido. Gossipvzla

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com