Gaby Espino celebra un año de su emprendimiento y hace tremenda reflexión

Entornointeligente.com /

La actriz venezolana, Gaby Espino está más que feliz con el éxito de su más reciente proyecto empresarial, y es que celebró el primer aniversario de su beauty bar y aprovechó el momento para compartir reflexiones sobre la etapa de vida que atraviesa. Espino se estrenó con su Agave Beauty Bar el pasado 16 de agosto de 2021, un emprendimiento con el que busca cubrir las necesidades de la mujer en el ámbito de los cuidados estéticos. El proyecto concretaba uno de sus grandes anhelos como empresaria, así como un gran reto personal.

VER TAMBIÉN: ¿Punta para Gaby Espino?- El mensaje que puso Miguel Mawad en sus redes y generó polémica (+Captura)

«Pasan tantas cosas en un año», comentó en su cuentade Instagram . «Siempre he sido una persona que siempre está soñando, que siempre está pensando en metas, en sueños, en propósitos. Yo quiero llegar hasta viejita y que esas ganas nunca se me vayan, que siempre tenga cosas en qué luchar» .

«Este año ha sido muy especial; han pasado muchas cosas, han pasado personas por mi vida, experiencias, situaciones, vivencias, trabajos… y todas esas experiencias me han enriquecido mucho como ser humano y hoy solo estoy agradecida» , indicó.

Y añadió: «Este año me ha fortalecido mucho; soy una persona mucho más fuerte, pero no en dureza sino en consciencia. Este año he crecido muchísimo como ser humano, y eso lo agradezco, lo agradezco tanto».

«Todo esto es porque hoy (ayer, 16 de agosto), estamos cumpliendo un año en Agave, un negocio que me ha regalado muchas satisfacciones, y ha sido el comienzo de muchas cosas lindas. Y estoy contenta, estoy sentimental, estoy agradecida. Vienen un montón de proyectos y estoy loca, pues, porque ya sepan».

pic.twitter.com/NcbaKp0ho4

— leonardo Recine (@lpRecine) August 18, 2022

Redacción de Gossip Vzla con la información y la fuente del portal de noticias web de la Revista People en Español.

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com