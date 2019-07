¡Gabriela Pazmiño se quedó sin su selfie con Álex Rodríguez!

Entornointeligente.com /

La presentadora Gabriela Pazmiño fue sorprendida por su esposo, Dalo Bucaram , cuando él le regaló una entrada al concierto de Jennifer López en Miami, realizado el pasado sábado.

La ‘Diva de Bronx’ es una de las cantantes favoritas de Pazmiño. Pese a que la noche fue espectacular, Gaby se quedó con las ganas de una selfie .

Contó que mientras disfrutaba del concierto, se percató que tres filas antes de su puesto estaba Álex Rodríguez , el exbeisbolista profesional estadounidense y novio de ‘Jlo’. Luego de observarlo por varios minutos se percató que le regaló una foto a unas personas que estaban sentadas frente a él, entonces ella pensó que obtendría la selfie .

Al principio dudó, pero su esposo la motivó . Gabriela, entonces, se acercó y con su inglés ‘mocho’ como lo describe ella, le dijo “picture” y el apuesto exjugador de los Yankees de Nueva York le regaló un “no” .

Luego de la fría respuesta, él continuó revisando su teléfono celular, ignorando a la presentadora.

“Me dieron ganas de llorar . Pensé que me regalaría la foto porque lo vi buena gente, pensé que no era un ‘agrandado’ , pero no fue así”, dijo la ecuatoriana, quién después de esa experiencia, regresó con ganas de llorar a abrazar a su esposo, dejando que el vergonzoso momento pase.

