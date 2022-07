Gabriel Zaliasnik: «Esta (nueva) Constitución no pasa el test de la democracia, porque no genera condiciones para tener un Poder Judicial plenamente independiente»

Entornointeligente.com /

EL abogado y académico Gabriel Zaliasnik comenzó a escribir columnas para el Diario La Tercera en abril del año 2019, en medio lo sorprendió el estallido social y hace unos días presentó su libro «El León enfermo y los zorros» -publicado por Ediciones El Líbero- que compila su trabajo y que consideró oportuno difundir en esta época para que sirva de material de reflexión en tiempos convulsos.

En esta conversación con Diario Financiero , Zaliasnik aborda su postura frente al trabajo de la Convención y profundiza en la relevancia de que se haya eliminado el Poder Judicial en la propuesta constitucional.

-Aunque el libro es un compilado de sus columnas, ¿qué lo motivó a escribirlo ahora?

-Me pareció súper importante conjugar estas opiniones como si fueran una verdadero capítulo de un diario de vida política del país y presentarlo inmediatamente que terminara esta fase inicial de este proceso de deterioro que culmina con una propuesta de nueva Constitución; me parecía que este era el momento de tener esto por escrito para que sirva de material de reflexión, porque a veces las cosas se empiezan a olvidar y en Chile somos malos para el accountability.

-¿Está entre los que votó apruebo y ahora está desilusionado del trabajo de la Convención?

-No. Yo voté rechazo respecto del plebiscito porque creo que en su origen este proyecto de nueva Constitución tiene, sin lugar a dudas, un origen ilegítimo.

-¿Por qué?

-Porque se origina en la violencia y, desde ese punto de vista, condicionaba el proceso de deliberación democrática. Era de los que creía que la Constitución con sus reformas profundas, hechas por el presidente Ricardo Lagos el año 2005, requería de nuevas reformas, pero que es el Congreso Nacional el que detentaba ese poder constituyente y no tenía que abdicar de esas facultades porque le pusieran una pistola en la cabeza incendiando el Metro, supermercados, o saqueando Santiago y alterando el orden público.

-En el caso de que gane el rechazo como indican las encuestas, ¿usted es partidario de que sea el propio Congreso el que se encargue de elaborar una nueva Constitución o no hay que hacerla?

-Soy más escéptico respecto de las encuestas en general y no sé cuál es exacta la temperatura de la sociedad chilena frente a tener que aceptar o no una propuesta de nueva Constitución con estas características tan complejas, tan indigenista, tan identitaria y por sobre todo tan poco democrática.

-¿Por qué poco democrática?

-Porque una Constitución que prácticamente captura al Poder Judicial al someterlo a una instancia como este Consejo de la Justicia, que va a estar políticamente controlado por el gobierno de turno –esto corre para cualquier color político- implica que no vamos a tener un Poder Judicial independiente y autónomo como lo hemos conocido en los últimos 30 años.

-¿Debido a qué es eso tan importante?

-Porque todos los países autocráticos lo primero que hacen es someter al Poder Judicial y lo primero que hizo la Convención –porque lo hizo en marzo cuando todos estaban volviendo de vacaciones y con la guardia baja- fue capturar el Poder Judicial, transformarlo en Sistema de Justicia; generando desigualdad ante la ley, creando sistemas paralelos para justicia indígena y aprobando un Consejo de la Justicia que le quita toda autonomía a jueces de nuestro país.

«Nos pasaron un gol» -¿Por qué les quita autonomía?

-Porque ese Consejo de la Justicia es todopoderoso. Designa a todos los jueces de Chile, incluidos los jueces del Tribunal Calificador de Elecciones, los Tribunales Electorales Regionales, etc. Tiene derecho a revisar el comportamiento judicial de todos los jueces de la República cada cinco años a lo menos, pudiendo removerlos o iniciar un proceso de remoción. O sea, no es nada distinto de lo que ha ocurrido en Bolivia, Ecuador en el pasado y Venezuela. Nos pasaron un gol.

-¿Es lo más grave del texto que se propone?

-Mire, cualquiera que fuera el texto que se sometiera a plebiscito con esta propuesta de Sistema Judicial, con el Consejo de la Justicia, esta Constitución no pasa el test de la democracia desde el momento que no genera las condiciones para tener un Poder Judicial plenamente independiente. Una democracia supone la separación de poderes y un Poder Judicial independiente.

-¿Este es el aspecto más grave entonces?

-Claro, porque se empieza a destruir las bases del Estado de Derecho y al final se destruye la democracia. Incluso ha habido una discusión que es bien falsa para mi gusto, porque se sostiene que la nueva propuesta considera un Estado Social y Democráticos de Derechos, como si la actual Constitución con todas sus reformas o Chile no fuera un Estado Social Democrático de Derechos.

-¿Usted sostiene que lo es ahora?

-Chile es un Estado Social y Democrático de Derechos, más allá de que la expresión no se use en el artículo primero de la Constitución actual y sí se use en la propuesta.

LINK ORIGINAL: Diario Financiero

