Gabriel Soto e Irina Baeva cancelaron su boda y se separaron por esta razón

Irina Baeva y Gabriel Soto se separan por esta razón. Tras los rumores de la cancelación de la boda y separación de la pareja Irina Baeva y Gabriel Soto. Ha sido el actor quien dio a conocer las razones por la cual pasaran tiempo alejados. Tras un encuentro con los medios en su llegada al aeropuerto de la CDMX, confirmo que si está separado de su prometida, pero no se debe a una ruptura amorosa.

Los rumores sobre un posible rompimiento se basaban a través ciertos usuarios, comenzaron a notar que la pareja no subían fotos juntos desde hace meses en las redes sociales y después cancelaron la boda. «Sí se fue de viaje sin mí . Yo estoy trabajando y ella está de viaje, se fue a ver sus papás. No especulen, todo está perfectamente bien. Tenía tres años sin verlos.»

te puede interesar: Ella será la única dama de honor de Irina Baeva en su boda con Gabriel Soto También ha mencionado que otra razón por la cual se separaron se debe a que el actor estará grabando una novela en Mérida, mientras que la actriz no tenía proyectos, por lo que regresó a ver a su familia a Rusia por una temporada.

«Tenía más de tres años de no ver a su familia. Entonces, me dijo ‘sabes qué, tú vas a estar grabando, te vas a ir a Mérida. Quiero ver a mis papás; los extraño, los necesito mucho . Qué padre que pudieras venir conmigo’. Pero no puedo ir, obviamente. Y fue a ver a su familia, es todo».

La pareja se comprometió hace varios años y habían decidido casarse en el 2020, sin embargo tras la pandemia debieron suspender sus planes. Y ahora han tenido que hacerlo de nuevo debido a la guerra entre Ucrania y Rusia, que también atrasó sus planes ya que la familia de ella vive en aquel país.

Por lo tanto el actor comento que planean esperar a que la familia de su novia pueda acompañarlos. «Todo se puso en pausa por la guerra que hay ahorita, pues los papás de Irina no pueden venirse para acá. Ella habló con su papá y él le dijo que de aquí a un año definitivamente no se iba a poder, así que seguramente será el año entrante. No es tanto que no puedan viajar, sino que la situación está muy incierta y no quieren arriesgarse».

