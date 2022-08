Gabriel Soto e Irina Baeva cancelaron su boda: rumoran que se separan definitivamente

Entornointeligente.com /

Desde hace varias semanas se empezó a rumorar que Gabriel Soto e Irina Baeva se separaron, ya que los han visto distanciados, pero cada día se vuelve más fuerte esta especulación tras la cancelación de su boda.

El actor mexicano, quien fue abordado por los medios de comunicación cuando llegó al aeropuerto internacional la Ciudad de México, anunció que su matrimonio tuvo que ser suspendido por varias razones , algo que dejó a más de uno con la curiosidad de saber si la pareja está pasando por un mal momento.

Gabriel Soto e Irina Baeva llevan tres años de relación y anunciaron que se iban a casar en el 2022, sin embargo, se les ha visto muy distanciados después que ella volvió a Rusia, su país natal.

Gabriel Soto señaló que Baeva se fue a visitar a sus padres , a quienes llevaba tres años sin ver.

«Sí se fue de viaje sin mí. Yo estoy trabajando y ella está de viaje, se fue a ver sus papás. No especulen, todo está perfectamente bien. Tenía tres años sin verlos», señaló el actor.

Además, dijo que la familia de Irina Baeva no ha podido salir de su país por la crisis que se está viviendo a causa de la guerra entre Rusia y Urania.

«La familia de Irina está un poquita temerosa de salir de Rusia ahorita y no han podido, pues, concretar el hecho de que vengan y obviamente no vamos a hacer boda si no está su familia», afirmó.

