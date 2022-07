Gabriel Samra presenta «El arte del Balayage» en Venezuela

Entornointeligente.com /

Luego de 20 años sin pisar suelo venezolano, Gabriel Samra (Productor de Dramáticos, Estilista Internacional, y Embajador de Truss), llega a Caracas para presentar el Tour «El arte del balayage», un espectáculo que lo ha llevado a recorrer de forma exitosa diez ciudades de Estados Unidos y otros países de habla hispana.

Puerto Rico, Colombia, México, entre otros destinos, han sido testigos del impecable trabajo del estilista venezolano, quien decidió postergar su trabajo como productor de dramáticos y otros proyectos de entretenimiento «… para dedicarme a la transformación y el empoderamiento de la mujer… Me enamoré de ésta técnica, del hacer pieles, y cabellos; y gracias a esos cambios que experimentaban muchas actrices, cantantes, y modelos de los dramáticos internacionales que yo llevaba a cabo, fue que decidí formarme en el campo del estilismo y acá estoy, impartiendo conocimientos por el mundo con total satisfacción y desde el corazón» dijo.

Gabriel Samra arribó a Caracas el pasado 14 de julio, y un día más tarde, sostuvo un encuentro privado con algunos medios de comunicación social del país para dar detalles del espectáculo que presentará en el Salón Reverón del Hotel Marriott Caracas este domingo 17.

Con una impresionante Master Class, Show Musical, Desfile, y algunas celebridades en escena, Samra cautivará a todos los presentes con nuevas ideas, patrones, y técnicas del «Latin Blonde», «Perfecto para todas las mujeres, sin importar tipo de cabello, la longitud o color de base» explicó.

Esta súper producción está a cargo de American Perfect y Truss Professional; firmas que lograron lo que muchos no habían podido en 20 años… «Traer al artista al país» comentó Carolina Álvarez, Directora General de AP.

Con este reencuentro, Gabriel no descarta la posibilidad de seguir haciendo show de este tipo en Venezuela, «… y quizás haga apertura de una sede acá en el país… si he tenido una gran aceptación en otros territorios, como no pensarlo de mi gente, de este calor y de esta energía que brinda por naturaleza el venezolano» agregó con gran expectativa.

Para más detalles, pueden seguir las cuentas de Instagram: @gabrielsamra, @americanperfect, y @trusshairvenezuela / Prensa & Medios: Jheisson Rodríguez (@jheirod)

