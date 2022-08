Gabriel marca na estreia pelo Botafogo

Entornointeligente.com /

O Botafogo, treinado pelo português Luís Castro, somou neste domingo o terceiro empate consecutivo e o quarto jogo sem ganhar no campeonato brasileiro de futebol, desta vez no reduto do lanterna-vermelha Juventude (2-2), na 23.ª jornada.

No Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, os locais estiveram na frente do marcador em dois momentos, face ao ‘bis’ do avançado paraguaio Isidro Pitta, que abriu o ativo, logo à passagem do minuto nove, e já no segundo tempo, aos 65, em resposta ao tento da igualdade de Júnior Santos (61).

O suplente utilizado Gabriel (72), emprestado pelo Benfica, teve a melhor estreia possível pelos cariocas, já que viria a repor nova igualdade e a fixar o resultado final pouco depois, um desfecho que mantém o conjunto do Rio de Janeiro na 13.ª posição, com 26 pontos, enquanto o Juventude continua em último, com 17.

A prova é liderada pelo Palmeiras, de Abel Ferreira, com 48, seguido do Fluminense (segundo, com 41), Flamengo (terceiro) e Corinthians (quarto), de Vítor Pereira, ambos com 39.

