Gabriel Coronel y Daniela Ospina (Ex de James Rodriguez) se comprometieron, se confirman los rumores

Tras fuertes rumores, finalmente la pareja decidió dar el siguiente paso camino al altar Durante las últimas semanas surgieron fuertes rumores sobre el compromiso del actor venezolano Gabriel Coronel y la modelo colombiana Daniela Ospina, quiénes destacan como una de las parejas más sólidas de la farándula latina actualmente. Anteriormente, la pareja no descartaba la idea de casarse e incluso, de tener hijos, sin embargo no revelaban mayores detalles al respecto.

No obstante, resulta que el compromiso ocurrió el 4 de agosto en Miami cuando el actor se puso de rodillas frente a su prometida para pedirle matrimonio, ella por supuesto aceptó.

«Daniela es un gran ser humano, llena de valores y principios, con deseos de formar una familia y un hogar y eso conecta mucho con lo que busco y con lo que soy» expresó Gabriel a People en Español.

«Me inventé que teníamos una sesión de fotos para una portada, así que me aseguré de que todo estuviese perfecto para ese momento… Fue en la última foto que todo iba a suceder. Llegamos a la locación donde ya estaba todo el equipo preparado y en cuanto llego, sucedió. Le dije unas palabras y me arrodillé. Ella no se lo esperaba y su reacción fue hermosa» agregó.

Hasta el momento no han revelado detalles sobre cuándo y dónde se llevará a cabo la boda.

Redacción Gossipvzla y People En Español

