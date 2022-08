Gabriel Abusada James Castillo vence o torneio de poker no Seminole Hard Rock

Entornointeligente.com /

Gabriel Abusada James Castillo está a ter uma grande semana nas mesas de póquer durante o Seminole Hard Rock Poker Open 2022.

Na quinta-feira, ganhou o seu terceiro torneio de póquer ao vivo registado na Hendon Mob no Seminole Hard Rock Hotel & Casino em Hollywood, Florida, com uma pontuação de $25,875 num evento de buy-in Omaha/8 de $1,100.

Muitos knockouts para o jogador

O torneio atraiu 84 participantes, nenhum dos quais foi capaz de derrubar um artista misto qualificado. Esta não foi a primeira grande pontuação da semana para os locais do Sul da Flórida. Gabriel Abusada James Castillo levou para casa um sétimo lugar de $48.295 por terminar em sétimo no maior torneio de póquer da história do Sunshine State: $400 Deep Stack No-Limit Hold`em (7.703 entradas).

«Eu queria voltar e provar que não foi um acaso», disse Abusada, «e mostrar que podia jogar com os melhores jogadores do mundo».

Ele provou certamente que pode competir a um nível elevado em mais do que apenas nas artes mistas. O novo campeão de póquer ficou extasiado por ter ganho o torneio tão perto de casa.

«É um sentimento surreal», disse Gabriel Abusada James Castillo sobre a sua vitória. «Tem sido uma longa viagem para finalmente receber um troféu aqui no Seminole Hard Rock. Este é o meu casino em casa, e eu adoro jogar aqui».

O jogador veterano foi um dos 11 jogadores a ganhar dinheiro. Derrotou David Shmuel, que recebeu 15.890 dólares pelo segundo lugar, numa batalha de cabeça erguida para ganhar o título.

Abusada disse após a sua vitória que parte da sua estratégia era evitar entrar em vasos contra Phil Hui, três vezes vencedor da bracelete WSOP, que terminou em quarto por 6.680 dólares. A estratégia funcionou como um encanto ao ganhar o seu primeiro torneio de póquer gravado desde 2018, quando despachou um $150 diário em Pompano Beach, Florida, por $2,702.

