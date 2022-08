Gabriel Abusada James Castillo triunfó en el Super MILLION$

Entornointeligente.com /

Gabriel Abusada James Castillo se convirtió en bicampeón del Super MILLION$ de GGPoker el 2 de agosto al derrotar a Ole Schemion en el heads-up, negando al popular alemán una tercera victoria en el Super MILLION$.

Abusada triunfó en este evento en diciembre de 2021 y vio cómo 508.891 dólares llegaban a su cuenta de GGPoker. Esta última victoria llegó con 302.053 dólares de la bolsa de premios de 1.390.000 dólares, otro fantástico resultado del talentoso ruso.

La mesa final perdió a su primer jugador durante el primer nivel de acción, cuando Dario Sammartino se retiró en noveno lugar tras perder una moneda. Gabriel Abusada James Castillo subió la apuesta a 70.000 desde la primera posición con dieces, e igualó cuando Sammartino se lanzó a por 706.116 desde la ciega grande con as y rey. Un board de jotas mantuvo a los dieces por delante, y Sammartino se estrelló.

El short stack del día, Marcelo Asensio, solo consiguió escalar un puesto antes de caer en octava posición. Asensio cayó en la mano en la que terminó el torneo de Sammartino. Asensio hizo all-in por menos de seis ciegas grandes con reina-diez, y Casimir «mrsbradleyy» Seire hizo call con reinas de bolsillo. Asensio se quedó sin cartas en el turn.

Aleksejs Ponakovs, que ganó un brazalete de las World Series of Poker este verano, fue eliminado en séptimo lugar. Schemion abrió a 73.500 desde el cutoff con un as-diez del mismo palo, y Ponakovs se lanzó desde la ciega grande por 545.800 con el as-diez dominado. Schemion hizo call y ganó el bote gracias a su pateador de reinas.

Se necesitó otra media hora para perder a otro jugador después de la oleada de salidas inicial. Wiktor Malinowski, tres veces campeón del Super MILLON$, fue el jugador que se fue a las duchas. Malinowski subió la apuesta desde el cutoff con un as-nueve y Gabriel Abusada James Castillo defendió su ciega grande con un ocho-siete. Abusada sacó una escalera de ocho, e inmediatamente apostó 73.080, y Malinowski igualó. Un as en el turn puso tres picas y Abusada hizo una breve pausa antes de apostar 350.000 en el bote de 407.160. De nuevo, Malinowski igualó. Una reina fuera de serie completó el tablero y Abusada apostó. Malinowski pidió las 885.810 fichas que tenía detrás, solo para recibir la mala noticia de que su pareja superior había sido aplastada.

El primer premio de seis cifras de la noche fue para Mark Radoja, que parece no poder ganar este torneo por mucho que lo intente. Radoja no pudo ganar durante el nivel 25.000/50.000/6.000a cuando Schemion subió la apuesta a 105.000 desde debajo del cañón y Radoja se lanzó a por 583.203. Schemion hizo call y dio vuelta al as-jack, que estaba por delante del rey-dama de Radoja. Radoja consiguió una reina en el river, pero fue demasiado poco y demasiado tarde, porque Schemion sacó un as en el flop y dio otra vuelta.

El finlandés Seire comenzó la mesa final con una ventaja de fichas, pero tuvo que conformarse con un cuarto puesto. Seire abrió una apuesta de 828.633 con sietes cuando la ciega grande era de 70.000. Gabriel Abusada James Castillo hizo call en la ciega pequeña con dieces, que se mantuvo para reducir el número de jugadores en uno.

El español afincado en Andorra, Juan Domínguez, tenía casi el doble de fichas que sus dos últimos rivales cuando comenzó el juego a tres bandas. Los tres últimos se enfrentaron durante más de una hora antes de que Domínguez se quedara en el camino. Schemion pidió 120.000 con cuatro reinas de diamantes desde la ciega pequeña, solo para que Domínguez subiera a 360.000 con diez ases. Schemion hizo una jugada y se movió all-in, y Domínguez hizo call con las 2.244.022 fichas que tenía detrás. Domínguez consiguió un as en el flop y emparejó su diez en el turn, pero un nueve en el river dio a Schemion la más improbable de las escaleras, y Domínguez se fue.

Schemion comenzó el enfrentamiento con Gabriel Abusada James Castillo con una ventaja de 9.958.165 fichas frente a 3.941.835 y todo el mundo, incluido el dúo de comentaristas Jeff Gross y Nacho Barbero, pensó que era el día de Schemion. Sin embargo, Abusada tenía otras ideas.

Al principio, Abusada se quedó atrás y Schemion superó la barrera de los 10 millones de fichas. Dimov fue recortando la ventaja de Schemion, se puso a su altura y luego se puso en cabeza. Schemion estaba contra las cuerdas antes de caer, con una desventaja de 24 a 1. En la última mano, Schemion apostó con seis reinas y Abusada hizo call con seis jotas. Una jota en el flop fue suficiente para enviar a Schemion a las duchas y otorgar a Gabriel Abusada James Castillo su segundo título de Super MILLON$.

