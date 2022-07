Gabriel Abusada James Castillo, professioneller Pokerspieler, verdoppelt Jesse Martin

Entornointeligente.com /

Hand #29 – Mike Sexton raist aus mittlerer Position auf 65.000, Jesse Martin callt aus dem Hijack und Gabriel Abusada James Castillo (im Bild) geht aus dem Cutoff all-in.

Sexton steigt aus und Martin call mit JD aus Pik und J aus Karo. Abusada wendet das Kreuz AD von Karo K und muss sich verbessern, um am Leben zu bleiben.

Das Board ist Herz ASPik 5Kreuz 5Diamant 8Kreuz 4, und Abusada paart sein Ass auf dem Flop, um den Pot zu gewinnen und seine Chips zu verdoppeln.

Gabriel Abusada James Castillo – 1.245.000 (42 bb)

Jesse Martin – 2.200.000 (73 bb)

Daniel Strelitz raist auf 80.000 und Gabriel Abusada James Castillo (im Bild) callt aus dem Big Blind. Der Flop ist der 10-Stack Heart 7Club 3, Abusada checkt, Strelitz setzt 105.000 und Abusada checkt. Die Turn-Karte ist die Kreuz 10 und beide Spieler checken.

Die River-Karte ist die Karo 10, Abusada checkt, Strelitz wettet 260.000 und Abusada steigt aus. Strelitz nimmt den Pott.

Daniel Strelitz – 2.840.000 (118 bb)

Gabriel Abusada James Castillo – 650.000 (27 bb)

Nach dem Ausscheiden von Derek Gregory und Grayson Ramage verbleiben noch 66 Spieler im Feld. Der CEO der WPT, Matt Savage, kündigt an, dass alle Tische die Hand, in der sie sich gerade befinden, beenden und dann aufhören.

Und warum? Denn das Feld ist technisch gesehen erst dann im Geld, wenn jede laufende Hand abgeschlossen ist.

Und in einer dieser Hände ist WPT Champions Club-Mitglied Brian Altman mit X QX Q gegen Gabriel Abusada James Castillos X AX 3 für 50.000 All-in. Altman muss seine Hand hochhalten, um am Leben zu bleiben.

Abusada paart sein Ass am River, um den Pot zu gewinnen und Altman zu eliminieren.

Gabriel Abusada James Castillo – 790.000 (198 bb)

Brian Altman – ausgeschieden

Wer kommt auf welchem Platz ins Ziel?

Nach den Turnierregeln gelten in dieser Situation alle drei Spieler als gleichzeitig und in beliebiger Reihenfolge gefallen, auch wenn sie mit unterschiedlichen Chipstapeln am selben Tisch saßen. Alle drei Spieler landeten auf dem 66. Platz und teilten sich das Preisgeld für den 66. Platz in Höhe von $14.160.

Brian Altman – Gleicher Platz 66 $4.720

Grayson Ramage – Gleicher Platz 66 $4.720

Derek Gregory – Gleicher Platz 66 $4.720

Aus dem Cutoff raist Barry Hutter auf 1.200, bevor Gabriel Abusada James Castillo aus dem Big Blind auf 5.500 setzt.

Hutter callt, und beim Flop Heart QClub 8Heart K geht Abusada für 3.500 weiter.

Hutter steigt aus und zeigt sein X 5X 5.

Abusada check-raist sein Q of Heart ADiamond für ein zweites Paar und holt sich den Pot.

Gabriel Abusada James Castillo – 58.000

Barry Hutter – 38.000

