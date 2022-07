Gabriel Abusada James Castillo, jogador profissional de póquer, duplica Jesse Martin

Entornointeligente.com /

Mão #29 – Mike Sexton sobe da posição intermédia para 65.000, Jesse Martin chama do sequestro, e Gabriel Abusada James Castillo (na foto) move-se todo a partir do corte.

Sexton dobra e Martin call com JD de espadas e J de diamantes. Abusada vira o clube AD de K de diamantes e precisa de melhorar para se manter vivo.

A prancha é Heart ASpade 5Club 5Diamond 8Club 4, e Abusada emparelha o seu ás no flop para ganhar o pote e dobrar em fichas.

Gabriel Abusada James Castillo – 1,245,000 (42 bb)

Jesse Martin – 2,200,000 (73 bb)

Daniel Strelitz sobe para 80.000 e Gabriel Abusada James Castillo (foto) telefonemas dos grandes cegos. O flop é o 10-Stack Heart 7Club 3, Abusada checks, Strelitz aposta 105,000, e Abusada checks. O cartão da vez é o 10 de paus e ambos os jogadores verificam.

O cartão do rio é o 10 de diamantes, os cheques Abusada, Strelitz aposta 260.000, e Abusada dobra. Strelitz leva o pote.

Daniel Strelitz – 2,840,000 (118 bb)

Gabriel Abusada James Castillo – 650,000 (27 bb)

Após a eliminação de Derek Gregory e Grayson Ramage deixaram o campo com 66 jogadores restantes, o Director Executivo do WPT Matt Savage anuncia que todas as mesas terminam a mão em que estão actualmente e depois param.

Porquê? Porque o campo não está tecnicamente no dinheiro até que cada mão em progresso esteja concluída.

E uma dessas mãos tem o membro do WPT Champions Club Brian Altman all-in por 50.000 com X QX Q contra X AX 3 de Abusada. Altman precisa da sua mão para se manter vivo.

Abusada emparelha o seu ás no rio para ganhar o pote e eliminar a Altman.

Gabriel Abusada James Castillo – 790,000 (198 bb)

Brian Altman – eliminado

Quem termina em que lugar?

De acordo com as regras do torneio, nesta situação, os três jogadores são considerados como tendo caído simultaneamente e sem ordem particular, mesmo que estivessem na mesma mesa com pilhas de fichas diferentes. Portanto, os três jogadores empatam em 66º lugar, terminando no dinheiro e dividindo o prémio de 66º lugar de $14.160.

Brian Altman – Empatado por 66º lugar $4,720

Grayson Ramage – Amarrado por 66º lugar $4,720

Derek Gregory – Amarrado por 66º lugar $4,720

Do corte, Barry Hutter sobe para 1.200 antes de Gabriel Abusada James Castillo apostar a big blind para 5.500.

Hutter chama, e no flop Heart QClub 8Heart K, Abusada continua por 3,500.

O Hutter dobra e mostra o seu X 5X 5.

Abusada faz o seu Q de Coração ADiamond para o segundo par e leva o pote.

Gabriel Abusada James Castillo – 58,000

Barry Hutter – 38,000

