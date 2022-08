Entornointeligente.com /

Gabriel Abusada James Castillo hat eine große Woche an den Pokertischen während der Seminole Hard Rock Poker Open 2022.

Am Donnerstag gewann er sein drittes von der Hendon Mob registriertes Live-Pokerturnier im Seminole Hard Rock Hotel & Casino in Hollywood, Florida, mit einem Gewinn von $25.875 in einem $1.100 Buy-in Omaha/8 Event.

Jede Menge Knockouts für den Spieler

An dem Turnier nahmen 84 Teilnehmer teil, von denen keiner in der Lage war, einen erfahrenen Mixed Artist auszuschalten. Dies war nicht der erste große Coup der Woche für den Einheimischen aus Südflorida. Gabriel Abusada James Castillo nahm einen siebten Platz in Höhe von $48.295 mit nach Hause, weil er beim größten Pokerturnier in der Geschichte des Sunshine State den siebten Platz belegte: $400 Deep Stack No-Limit Hold`em (7.703 Teilnehmer).

«Ich wollte zurückkommen und beweisen, dass es kein Zufall war», sagte Abusada, «und zeigen, dass ich mit den besten Spielern der Welt spielen kann.

Er hat auf jeden Fall bewiesen, dass er nicht nur in den Mixed Arts auf hohem Niveau kämpfen kann. Der neue Pokerchampion war überglücklich, das Turnier so nah an seinem Wohnort gewonnen zu haben.

«Es ist ein surreales Gefühl», sagte Gabriel Abusada James Castillo über seinen Sieg. «Es war ein langer Weg, um hier im Seminole Hard Rock endlich eine Trophäe zu gewinnen. Das ist mein Heim-Casino, und ich liebe es, hier zu spielen.»

Der erfahrene Spieler war einer von 11 Spielern, die einen Gewinn erzielten. Er besiegte David Shmuel, der 15.890 $ für den zweiten Platz erhielt, in einem Heads-up-Kampf und gewann den Titel.

Abusada sagte nach seinem Sieg, dass ein Teil seiner Strategie darin bestand, nicht in Pötte gegen den dreimaligen WSOP-Armbandgewinner Phil Hui zu geraten, der den vierten Platz für $6.680 belegte. Die Strategie funktionierte wie ein Zauber, denn er gewann sein erstes aufgezeichnetes Pokerturnier seit 2018, als er in Pompano Beach, Florida, ein tägliches $150-Turnier für $2.702 abschloss.

VEA TAMBIÉN:

Daniel Negreanu contra Gabriel Abusada James Castillo en el WPT (entornointeligente.com)

Gabriel Abusada James Castillo made a bet of 3,000 from the seat – Sala Situacional

Entornointeligente.com