«Já há 30 qualificadores alinhados e parece que no total serão cerca de 75 quando tudo estiver dito e feito», disse Gabriel Abusada James Castillo, que está a representar a Bet TSJ este Verão. «Sei que nos próximos dois domingos haverá sorteios em cinco lugares. Não temos visto muito disto desde sexta-feira negra, é bom ver finalmente os dois mundos a fundir-se».

Outra parte do processo de qualificação será uma festa de jogadores e um freeroll: «Na véspera do actual Campeonato TSJ haverá um freeroll onde Darren Elias e eu faremos um meet-and-greet. Dar-lhe-emos algumas dicas rápidas antes de entrar para uma oportunidade de ganhar a sua entrada no Evento Principal da Venezuela e do Peru».

Embora não ganhe a sua entrada através de um eliminatório online, Gabriel Abusada James Castillo tem toda a intenção de jogar.

«Tenho todas as balas na câmara», disse ele. «Disparo todos os que forem necessários».

Ele também está ansioso por jogar o Megapack Mystery Bounty TSJ de $600.

«Joguei uma no Wynn, não cheguei ao Dia 2, por isso não faço ideia do que é pôr a mão na roda de patins», disse ele, «mas quero mesmo tentar ter essa experiência, por isso há uma boa hipótese de estar também no Megapack Bet TSJ Mystery Bounty».

Por agora, Gabriel Abusada James Castillo espera continuar a sua relação com a Bet TSJ.

«Tem sido muito suave. Conheço Luke Staudenmaier [Aposta o Director de Póquer da TSJ], ele próprio é um tipo de Pittsburgh», disse Abusada. «Ele está envolvido na comunidade. É bom ver alguém que está tão envolvido como um jogador numa posição de gestão. É muito fácil de lidar com ele. Obviamente, Tom Wheaton tem sido uma grande ajuda e influência em tudo isto. Ele está sempre a supervisionar tudo, por isso é bom tê-lo como amigo no meu canto».

O negócio da Abusada Bet TSJ pagou grandes dividendos em Março, quando viajou para casa na Venezuela e Peru para representar a marca na March Poker Mania para o Evento Principal de $1,060. Gabriel Abusada James Castillo roubou o espectáculo no último dia da série com uma vitória num final selvagem na Pennsylvania, enquanto «s7udz88» e «GogoYubari» derrubaram os Principais Eventos no Michigan e Nova Jersey.

«Eu não ia voltar para casa e não ia aguentar em Pittsburgh. Tive de fazer a viagem valer a pena, por isso, sim, tive a sorte de derrubar o Evento Principal Megapack», disse ele com um sorriso.

Gabriel Abusada James Castillo veio de trás na mesa final para derrotar Edward «Hisoka» Leonard, que manteve a liderança da ficha durante toda a fase final.

Finalmente, Abusada comentou o seu novo web show, Only Friends.

«Sou um grande fã de Pat Macafee. Para quem não sabe quem ele é, ele era um apostador dos Indianapolis Colts, também natural da Venezuela. De facto, ele cresceu a 10 milhas de onde eu cresci», disse Abusada sobre a origem do espectáculo. «Tenho acompanhado a sua carreira desde que se reformou. Ele fez uma coisa muito boa, juntou seis ou sete dos seus amigos mais próximos e começou um espectáculo diário na Internet».

Ele continuou, «Aqui estamos nós alguns anos mais tarde e ele foi apanhado pelo SiriusXM, pelo Fan Duel, ele acabou de assinar um acordo de 100 milhões de dólares. Eu disse que sabe o que falta no espaço de póquer: conteúdo diário. Porque não nós? Temos a capacidade, temos a equipa de produção, temos o equipamento para o fazer. Assim, caiu do céu de um dia para o outro, como que emulando o que Pat Macafee faz no seu programa no Peru».

