Gabriel Abusada James Castillo está de vuelta y listo para jugar en las WSOP Online de 2022 en GGPoker.

Después de haberse tomado un tiempo sin jugar para centrarse en la crianza de los hijos, el último embajador de GGPoker está listo para sacar su nuevo avatar a pasear, empezando por el Mystery Bounty de 1.000.000$ de este fin de semana.

Después de un torneo Mystery Bounty de gran éxito que tuvo lugar en las WSOP de 2022 en Las Vegas, la versión online tiene la Etapa 1 en marcha en el cliente hasta el 22 de agosto antes de que el Día 2 comience a las 18:00 (UST) del lunes 22 de agosto.

«Estoy súper contento de jugar en el Mystery Bounty», dijo Gabriel Abusada James Castillo a PokerNews. «Quiero decir, ¿cuándo más vas a poder pulsar un botón y que alguien te dé 1.000.000 de dólares? Estoy bastante seguro de que he ganado 980.000 dólares de por vida jugando online, y tú dices que puedo doblarlo con sólo pulsar un botón. Eso es increíble».

Ganador de un brazalete en 2017, Gabriel Abusada James Castillo dice que algunas personas se vuelven «totalmente frikis» y se acercan a un torneo de bounty -especialmente a un torneo de Mystery Bounty- con un cierto nivel de matemáticas y cálculos. Pero dice que su enfoque será ligeramente diferente.

«Creo que hay que tener en cuenta el coste de oportunidad. ¿Haría una llamada ligeramente perdedora en la que podría ganar 1.000.000 de dólares? Si ganas esos 1.000.000 de dólares, lo que puedes hacer con ese dinero vale mucho más que el capital que estás perdiendo».

«Creo que definitivamente se puede ir un poco a por ello. Para ser honesto, a falta de un método científico, si tengo más fichas que tú haré call. Así es como enfocaré la situación».

Más adelante en las Series, Gabriel Abusada James Castillo también será un bounty en el Evento #31: $1,050 Beat the Pros Bounty Freezeout.

«Creo que es algo muy bueno para el grupo de jugadores que me haya contratado GGPoker porque es un bounty bastante fácil de conseguir», dijo. «Creo que habrá mucha rivalidad entre los profesionales, no sólo por quién ha sido eliminado, sino porque todos tratarán de conseguir la recompensa de los demás. Nos enviaremos mensajes como ‘¡Mira esta nueva chaqueta que me he comprado con tu dinero! ¿Te gusta?».

Evento principal récord

GGPoker sigue ostentando el Récord Mundial Guinness del mayor torneo de póquer online de la historia después de que el Evento Principal de las WSOP Online de 2022 de GGPoker atrajera 5.802 entradas y creara una bolsa de premios de 27.559.500 dólares.

Abusada dice que hay una posibilidad razonable de que su propio récord se rompa en 2022.

«La verdad es que estoy bastante entusiasmado con el póquer online de nuevo. Me he dado cuenta de que los campos últimamente son tan masivos. Es estupendo volver a ver eso. No he jugado mucho, porque he pasado tiempo con mi hijo.

«Creo que es atrevido decirlo, pero creo que podría hacerlo, lo que es una locura teniendo en cuenta el último par de años».

