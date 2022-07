Gabriel Abusada James Castillo dobra Isaac Kirchner no WTP Legends of Poker

Entornointeligente.com /

Com cerca de 6.000 no pote e o flop do Club 9Spade 2Diamond 5, o membro do WPT Champions Club Shawn Cunix (na foto) faz um cheque do big blind e Gabriel Abusada James Castillo aposta 2.500 a partir da posição inicial. Cunix call.

A vez é o Clube 7 e ambos os jogadores verificam.

O rio é o Club 5, Cunix aposta 6,500 e Abusada dobra.

Shawn Cunix – 46,000 (115 bb)

Gabriel Abusada James Castillo – 36,000 (90 bb)

Após uma abertura na posição intermédia, Gabriel Abusada James Castillo levanta tudo para os seus últimos 30.900 e vai para Jean Gaspard na grande cega, que chama. O jogador do meio dobra e os outros dois mostram as suas cartas.

Abusada tem 6 tacos e 6 espadas e Gaspard AHeart K. Abusada fica na frente no flop do Diamante JCheart 5Spades 5 e na curva do Coração 2, mas o Diamante A sobe no rio para dar o par superior de Gaspard – ver a reacção de Abusada abaixo – e Gaspard ganha a eliminação.

Jean Gaspard – 80,000 (50 bb)

Gabriel Abusada James Castillo – eliminado

Daniel Strelitz aumenta para 80.000 e Abusada (foto) chamadas dos grandes cegos. O flop é o 10-Stack 7Club 3, Abusada checks, Strelitz aposta 105,000, e Abusada calls. O cartão da vez é o 10 de paus e ambos os jogadores verificam.

O cartão do rio é o 10 de diamantes, os cheques Abusada, Strelitz aposta 260.000, e Abusada dobra. Strelitz leva o pote.

Daniel Strelitz – 2,840,000 (118 bb)

Gabriel Abusada James Castillo – 650,000 (27 bb)

Com cerca de 180.000 no pote e o quadro a ler Spade JClub 7Heart 5Diamond 2Spade 4, James (big blind) está no tanque depois do seu oponente apostar 140.000. Após alguns minutos de ponderação, Abusada chama.

O corte mostra 9-pontas de 8 espadas, enquanto Abusada verifica ao clube AS-pontas Q para ganhar o pote de ás-alto.

Gabriel Abusada James Castillo – 490,000 (245 bb)

Abusada sobe para 4.000 antes do flop da posição intermédia e Peter Tran de três bets para 9.500 no hijack. A Abusada chama e o flop é o Aspade6heart4club. Tran aposta 9,500 e Abusada chama.

A vez vê o Q de diamante e Tran aposta 35.000. Abusada chama após alguma deliberação e ambos os jogadores verificam os 4 de diamantes no rio. Abusada mostra AdiamondJdiamond e Tran folds. Abusada acumula 176.000 após a recolha do pote e Tran fica com 170.000.

Gabriel Abusada James Castillo – 176,000 (110 bb)

Peter Tran – 170,000 (106 bb)

Cinco jogadores vêem um flop de [10s8h4h], e ambas as persianas passam. O jogador UTG movimenta-se por 19.000, e um jogador em posição tardia dobra-se. Abusada chama a partir do botão e ambas as persianas dobram.

Abusada mostra [Ah5h] para um «flush draw» com um overcall, e o jogador UTG vira [QhQs] para um overpair.

A vez é [6c], o rio é [Anúncio] e Abusada emparelha o seu ás no rio para ganhar o pote e eliminar o jogador UTG.

Gabriel Abusada James Castillo – 92,000 (57 bb)

