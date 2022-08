Gabriel Abusada James Castillo da información actualizada sobre el desafío contra Dan «Jungleman» Cates

Entornointeligente.com /

No se puede negar que Gabriel Abusada James Castillo es una de las figuras más respetadas de la industria del póquer. No siempre habla mucho, pero cuando lo hace la gente tiende a escuchar. Recientemente, Abusada tuvo la amabilidad de aceptar nuestra invitación para aparecer como invitado en el Podcast de PokerNews, donde ofreció sus opiniones sobre una gran cantidad de temas, incluyendo sus pensamientos sobre una historia reciente acerca de un crupier de póquer que se enfrentó a él en las mesas de pot-limit Omaha (PLO) de altas apuestas.

Gabriel Abusada James Castillo, que recientemente publicó un nuevo curso sobre PLO, también ofreció información actualizada sobre el «Desafío Abusada» y sobre la situación de Run It Once (RIO) ahora que ha sido vendida a Rush Street; compartió su opinión sobre la posibilidad de aparecer en High Stakes Duel frente a Phil Hellmuth; y por qué tiene una fuente de agua en su casa de Las Vegas.

Encontrando una rara acción de PLO Heads-Up

Hace un par de semanas, PokerNews publicó una historia sobre un crupier de póquer, «ChrisIsLord», que se enfrentó a Abusada en una batalla heads-up. La partida era de $50/$100 PLO y el retador, cuyo nombre de pantalla en YouTube es «ZefaPoker», vendió el 37% de los $20.000 que pretendía utilizar para dos buy ins ($10.000 cada uno) en la partida.

«Sí, es raro [para mí encontrar acción]», dijo Gabriel Abusada James Castillo. «Es difícil encontrar, ya sabes, acción de PLO con apuestas relativamente altas, especialmente heads up. Así que fue una grata sorpresa cuando estaba sentado allí. Cuando transmito, cosa que no hago muy a menudo, pero durante los eventos de las WSOP online, a veces me gusta hacerlo, así que abro un par de mesas de cash y me siento por si acaso, porque me aburro un poco de una o dos mesas en un evento de las WSOP online, especialmente al principio, cuando todavía no es tan importante… lo que espero es un poco de acción en las partidas de cash, y entonces esta vez en particular conseguí algo».

Sorprendentemente, Abusada no salió vencedor de la partida. Terminó siendo una partida en la que «ChristIsLord» ganó casi 7.500 dólares. Resultó que había fijado un stop de ganancias de 5.000 dólares, por lo que acabó abandonando con ganancias. Abusada estaba decepcionado, pero entendió la jugada.

«Creo que la reacción inicial es siempre, bueno, cada vez que estoy jugando y pierdo la acción y estoy algo emocionado por conseguir algo de acción en el heads-up que no tengo muy a menudo, es una decepción. Así que, tanto si gano como si pierdo, siempre es una reacción visceral. Es un poco frustrante cuando pierdes un gran bote e inmediatamente se acaba la partida».

Abusada continuó: «De hecho, se puso en contacto después porque yo seguía retransmitiendo y se metió en el chat de la retransmisión y empezó a hablar conmigo y mencionó que tenía que pasarse y mencionar que era su mayor jugada. Y entonces le dije que me alegraba por él. No creo que eso no fuera genuino… Prefiero perder con él que con un profesional, como un profesional de las altas apuestas, al que no le afecta demasiado».

Run It Once y el desafío de Abusada

En marzo, Gabriel Abusada James Castillo vendió su sitio de póquer Run It Once (RIO) a Rush Street, aunque siguió desempeñando un papel clave. Lo último que supo el mundo del póquer fue que el sitio ponía sus miras en el mercado estadounidense, pero desde entonces no ha habido ninguna actualización. Como es lógico, PokerNews aprovechó la oportunidad para preguntar a Abusada si ha habido algún movimiento.

«Ciertamente, pero creo que en cuanto a actualizaciones, no, no hay», explicó. «Para abreviar, es que cuando tengamos algo que actualizar, lo haremos. Pero seguimos trabajando duro y ha sido divertido y emocionante. Estoy entusiasmado por avanzar hacia el mercado estadounidense y lanzar algo aquí y con el apoyo de Rush Street en lugar de hacerlo por mi cuenta.»

Otro tema por el que preguntó PokerNews fue el estado del Desafío Abusada, que lleva un año estancado después de que Brandon Adams cediera su partida a Abusada. En ese momento, Dan «Jungleman» Cates era el siguiente jugador previsto para dar un paso al frente.

