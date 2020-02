Gabinete de Cortizo, entre críticas y elogios

Entornointeligente.com /

Tras siete meses de su gestión gubernamental , el presidente de la República , Laurentino Cortizo, evaluó a su equipo de trabajo, dándole una calificación positiva. Cortizo se reunió en el hotel Playa Bonita con su equipo de trabajo y fue el secretario de Comunicación del Estado , Óscar Ramos, quien informó que el 99% de los miembros del equipo de trabajo están donde tienen que estar . El otro 1% restante, aseguró Ramos, que le está haciendo ruido a la administración de Cortizo. " A ese 1% [Cortizo] pónganse las pilas, él tomará las medidas ", dijo Ramos. Mientras el mandatario le da un espaldarazo a su equipo de trabajo, algunos sectores han hecho sentir su descontento , debido a que en siete meses el Gobierno no ha logrado subsanar los problemas que le aquejan a la población. VEA TAMBIÉN: 'Arias contraviene con lo que le mandata la Constitución Política' ' 99% del equipo está alineado con el plan de trabajo de Laurentino Cortizo.

1% considera Laurentino Cortizo que no está haciendo bien su trabajo, dentro del Gobierno.

La excandidata vicepresidencial Maribel Gordón manifestó que la mayoría de los panameños no están contentos con el Gobierno , producto de la ineficiencia y la ineficacia de esta administración. Gordón destacó que el descontento de la población se agrava , por la inseguridad ciudadana, el desempleo, el alto costo de la vida, los bajos salarios y los escándalos de corrupción . Por su parte, el excandidato presidencial por la libre postulación, Ricardo Lombana, explicó que una cosa es la evaluación que haga el presidente de su equipo de trabajo y otra cosa es acordarse que el mandatario es un representante de los panameños, por lo tanto, su equipo de trabajo representa a la población. En tanto, Lombana enfatizó que una cosa es lo que el presidente piense y considere que su equipo está haciendo bien o mal, y otra cosa es que se le pregunte a la población. “A mí me parece que el sentir de la población en este momento es de disconformidad”. VEA TAMBIÉN: Miles celebran a san Juan Bosco, el patrono de la juventud Lombana manifestó que la disconformidad de la población es debido a que han agarrado la planilla estatal como una piñata, además de otras situaciones que se han ido agudizando. Reunión Óscar Ramos aclaró que la reunión de Cortizo no era para darle un “jalón de orejas” a su equipo de trabajo , más bien, era un encuentro de “alineamiento” para reforzar los objetivos que están determinados en el plan de acción del gobierno. El criminólogo Marco Aurelio Álvarez considera que alinear a los miembros del gabinete y al equipo de trabajo del Gobierno es una estrategia de mando que se debería realizar cada seis meses. Dichas reuniones deben funcionar para evaluar los resultados obtenidos durante la gestión de trabajo diario, pero cuyos resultados permeen en la ciudadanía que demanda respuestas concretas y pertinentes en los aspectos económico, salud, seguridad, laboral, educación, cultural, entre otros. VEA TAMBIÉN: Augusto Núñez se apartó del golf por su familia En cuanto al tema de seguridad, el especialista advierte que se debe fortalecer el accionar de la Policía y de todos los estamentos de seguridad, así como el sistema de justicia integral que contemple el fomento de la seguridad ciudadana integral y la transformación de los conflictos sociales. Llamados de atención En cuanto a los llamados de atención, Maribel Gordón advierte que no basta con shows, ya que la población demanda ejemplos contundentes contra una gestión administrativa , que un momento no esté siendo transparente y que sea cuestionada. El secretario de Comunicación del Estado no reveló a quiénes se refiere que forman parte del 1%, que le está haciendo ruido a la gestión de Cortizo. Reunion en Playa Bonita del Gobierno. 99% del gobierno esta alineado. NO HAY NADA DE QUE HABLAR.— Ebrahim Asvat (@easvat) January 31, 2020 El regaño de ministros fue un almuerzo en el Hotel de Playa Bonita. pero según su camachito, el presidente esta tranquilo,(otra vez) con el 90% de su gobierno. Nada pasa. prd es prd = corrupción.— Ricardo Azcarraga L. (@RAzcarragaL) February 1, 2020 Nito dijo 99%, porque 100% sonaba muy arrogante. #CuentosDeLecheCondensada — Eric Martinez (@emartineztv) February 1, 2020 ¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!

