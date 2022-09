G7 concordaram em implementar limite de preço ao petróleo russo

Entornointeligente.com /

Os ministros das Finanças do G7 prometeram esta sexta-feira sexta-feira avançar «urgentemente» para a implementação de um limite de preços sobre as importações de petróleo russo, numa tentativa de cortar uma importante fonte de financiamento para a guerra na Ucrânia.

O G7 disse estar a trabalhar no sentido de uma «ampla coligação» de apoio à medida, mas a França pediu à prudência, dizendo que uma decisão «final» só poderia ser tomada depois de todos os 27 membros da União Europeia terem dado o seu consentimento.

«A Rússia está a beneficiar economicamente da incerteza nos mercados energéticos causada pela guerra e está a obter grandes lucros com a exportação de petróleo e nós queremos contrariar isso de forma decisiva» , disse o Ministro das Finanças alemão Christian Lindner numa conferência de imprensa.

Subscrever O objetivo do preço máximo das exportações de petróleo é «deter uma importante fonte de financiamento da guerra e conter a subida dos preços globais da energia» , acrescentou.

Antes da decisão desta sexta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, enviou um aviso claro: A adoção de um limite de preços «conduzirá a uma desestabilização significativa dos mercados petrolíferos», disse.

Moscovo «simplesmente não fornecerá petróleo e produtos petrolíferos a empresas ou estados que imponham as restrições», avisou o vice-primeiro-ministro russo Alexander Novak na quinta-feira, de acordo com as agências noticiosas russas.

«A interferência nos mecanismos de mercado de uma indústria tão importante apenas desestabilizará a indústria petrolífera. E por isto, os consumidores europeus e americanos serão os primeiros a pagar», sublinhou.

«Ferramenta poderosa» Durante uma cimeira em junho, os líderes do G7 concordaram em trabalhar no sentido de implementar o limite máximo de vendas de petróleo. Os ministros das finanças do G7 disseram que iriam «trabalhar urgentemente na finalização e implementação» da medida há muito considerada, sem especificar o nível do limite máximo.

O limite de preço é «uma das ferramentas mais poderosas de que dispomos para combater a inflação e proteger os trabalhadores e as empresas nos Estados Unidos», disse a Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, num comunicado.

No entanto, o Ministério das Finanças francês disse que o trabalho técnico sobre o limite de preço ainda estava «em curso». «É evidente que nenhuma decisão final pode ser tomada até termos consultado e obtido o apoio unânime de todos os 27 estados membros da União Europeia», afirmaram.

«Apoiamos todas as medidas que reduzam os rendimentos que a Rússia obtém com a venda de petróleo», acrescentou o Ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire.

O Comissário da UE, Paolo Gentiloni, disse que o G7 pretende encontrar um acordo até 5 de dezembro para o petróleo bruto e 5 de fevereiro para os produtos petrolíferos .

«Ampla coligação» O G7 também manifestou a ambição de estender a medida para além do grupo, dizendo que estava a tentar formar uma «ampla coligação» de apoio ao limite do preço do petróleo para «maximizar» a eficácia da medida.

Os ministros apelaram a «todos os países que ainda procuram importar petróleo e produtos petrolíferos russos a comprometerem-se a fazê-lo apenas a preços iguais ou inferiores ao limite de preços».

Espera-se que a discussão para conseguir que o maior número possível de países alinhe nesta medida seja um tópico chave na cimeira do G20 em Bali, a 15 e 16 de novembro .

O limite máximo inicial deverá ser fixado «a um nível baseado numa série de contributos técnicos» disseram os ministros do G7, acrescentando que a sua eficácia seria «acompanhada de perto».

Os analistas advertiram, no entanto, que o limite poderá ainda alimentar outro aumento de preços. Esta medida introduziria novos riscos para o mercado petrolífero ao «perturbar potencialmente o abastecimento energético russo», disse em junho o analista da Capital Economics, Liam Perch. «Isto poderia fazer subir ainda mais os preços globais da energia».

«O limite também pode ser eficaz para reduzir as receitas fiscais do governo russo», explicou, especulando que um limite ligeiramente inferior a 80 euros por barril poderá «empurrar o orçamento russo para um défice».

