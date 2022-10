Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Giorgia Meloni na Itália Guerra na Ucrânia Jade Picon Escândalos de Armie Hammer g1 publica reportagens e vídeos com a votação em todos os 5.568 municípios no primeiro turno das eleições 2022 Sistema desenvolvido pela Globo exibe, de maneira automática, os dados oficiais do TSE em forma de textos e vídeos. Ficam disponíveis votos e percentuais de candidatos a presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual em cada cidade brasileira. Por g1

03/10/2022 08h55 Atualizado 03/10/2022

O g1 publicou neste domingo (2) e nesta segunda-feira (3) textos e vídeos com a votação em todos os 5.568 municípios brasileiros para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. O sistema desenvolvido pela Globo mostra os dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de maneira automática. O conteúdo foi revisado pelos jornalistas do portal.

Veja os dados da apuração pelo Brasil

Os eleitores podem, assim, ver quais candidatos foram mais votados em suas cidades e saber exatamente o número de votos e o percentual de cada um. As reportagens começaram a ser publicadas assim que a apuração em cada município foi concluída.

Os textos e vídeos mostram os números de votos e os percentuais de todos os candidatos a presidente , governador e senador . Também há listas dos dez mais votados para deputado federal e para deputado estadual em cada localidade.

O conteúdo traz ainda o percentual de abstenção e de votos brancos e nulos.

A tecnologia usada na geração dos textos foi adotada de forma inédita pelo g1 nas eleições municipais de 2020. Na ocasião, foram publicados textos mostrando o resultado do pleito em cada cidade. Em 2022, a novidade é a publicação de vídeos que também usam os resultados do TSE.

Para tornar isso realidade, houve uma colaboração de profissionais de diversas áreas da Globo . Um projeto foi trabalhado novamente por meses para que os textos e vídeos fossem gerados com as informações corretas extraídas da base do TSE e estivessem totalmente precisos.

Primeiro, o g1 criou a base de um texto com as informações mais relevantes a serem levantadas após a apuração. Uma equipe ficou responsável por captar os dados do TSE. Outra – formada por engenheiros e cientistas de dados do COE Analytics, com o apoio do MediaTech Lab (da área de Tecnologia) – desenvolveu um sistema para permitir a publicação em formato de reportagens.

Houve ainda uma integração com uma área responsável pelo sistema de publicação do portal, para que os textos pudessem ser inseridos e ficassem à disposição dos jornalistas.

Todos os textos foram revisados – e complementados com mais informações, quando necessário – depois de publicados. Os vídeos também passaram por revisão dos jornalistas do g1 .

G1 terá vídeos automatizados informando como cada cidade votou nas eleições de 2022

VÍDEOS: mais assistidos do g1

50 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com