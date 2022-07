Entornointeligente.com /

g1 ouviu #202 – O talento, as músicas e as histórias da 1ª banda formada só por mulheres Fanny relembra preconceito nos anos 60. Ao g1, líder da banda fala do pioneirismo e explica projeto para jovens roqueiras. Ouça músicas e entenda por que grupo foi 'esquecido'. Por Braulio Lorentz e Gabriela Sarmento, g1

10/07/2022 06h00 Atualizado 10/07/2022

2 de 2 O Fanny no começo dos anos 70, com Alice de Buhr, Nickey Barclay, June Millington e Jean Millington — Foto: Divulgação/Site oficial O Fanny no começo dos anos 70, com Alice de Buhr, Nickey Barclay, June Millington e Jean Millington — Foto: Divulgação/Site oficial

