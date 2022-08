Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Fantástico Lei de Cotas Resgate de menino Bolsonaro no JN g1 entrevista candidatos nos estados: veja agenda desta terça-feira As entrevistas terão transmissão ao vivo. Candidatos também responderão a perguntas do público. Por g1

23/08/2022 00h01 Atualizado 23/08/2022

1 de 1 Candidatos aos governos estaduais dão entrevista ao g1 nesta terça-feira (23) — Foto: Estadão Conteúdo; A Gazeta; Reprodução Candidatos aos governos estaduais dão entrevista ao g1 nesta terça-feira (23) — Foto: Estadão Conteúdo; A Gazeta; Reprodução

O g1 faz nesta terça-feira (23) o segundo dia da série de entrevistas com os candidatos aos governos estaduais. Participam candidatos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Distrito Federal, Bahia e Espírito Santo.

As entrevistas terão transmissão ao vivo e serão realizadas durante esta semana. Os candidatos também responderão a perguntas do público.

Veja, abaixo, a agenda desta terça-feira e os links para assistir às sabatinas:

9h – BA: ACM Neto , candidato do União Brasil ( clique aqui ); 13h – SP: Fernando Haddad , candidato do PT ( clique aqui ); 13h30 – DF: Ibaneis Rocha , candidato do MDB ( clique aqui ); 14h – RJ: Marcelo Freixo , candidato do PSB ( clique aqui ); 14h – MG: Carlos Viana , candidato do PL ( clique aqui ); 14h – PE: Anderson Ferreira , candidata do PL ( clique aqui ); 14h – ES: Audifax , candidato da Rede ( clique aqui ).

Programação da semana

No Distrito Federal, no Espírito Santo, em Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, os candidatos mais bem posicionados na pesquisa Ipec de 15 de agosto serão entrevistados ao vivo, por uma hora. Os demais participarão de entrevistas gravadas com duração de 20 minutos, sem corte, que serão exibidas até o início de setembro. Na Bahia, todos os seis candidatos serão entrevistados por uma hora e meia.

A ordem das entrevistas e os critérios foram definidos em reunião com representantes das campanhas nos respectivos estados.

Todas as entrevistas ficarão disponíveis na íntegra, em vídeo, e em áudio, como episódio especial do podcast g1 eleições.

A iniciativa do g1 de entrevistar em podcast os candidatos começou em junho, com a série do podcast O Assunto, apresentada pela jornalista Renata Lo Prete, com os postulantes à corrida presidencial .

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com