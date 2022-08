g1 entrevista candidatos nos estados: veja agenda desta quarta-feira

Entornointeligente.com /

31/08/2022 00h02 Atualizado 31/08/2022

1 de 1 Candidatos que serão entrevistados nesta quarta — Foto: Arte/g1 Candidatos que serão entrevistados nesta quarta — Foto: Arte/g1

O g1 traz nesta quarta-feira (31) mais um dia da série de entrevistas com os candidatos aos governos estaduais. Participam candidatos de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais, Pernambuco e Piauí .

As entrevistas terão transmissão do g1 e serão exibidas ao longo desta semana.

Veja, abaixo, a agenda desta quarta-feira e os links para assistir às sabatinas:

13h – SP: Gabriel Colombo , candidato do PCB ( clique aqui ). 13h30 – DF: Lucas Salles , candidato do DC (clique aqui). 14h – RJ: Eduardo Serra , candidato do PCB ( clique aqui ); 14h – MG: Vanessa Portugal , candidata do PSTU ( clique aqui ); 14h – PE: João Arnaldo , candidato do Psol ( clique aqui ). 14h30* – PI: Rafael Fonteles , candidato do PT ( clique aqui ). 15h* – PI: Geraldo Carvalho , candidato do PSTU ( clique aqui ).

Programação da semana

Em São Paulo, Rio, Pernambuco, Minas Gerais e Distrito Federal, serão exibidas entrevistas pré-gravadas com os candidatos . Em SP e no DF, as entrevistas serão com os candidatos que pontuaram abaixo de 6% na pesquisa Ipec de 15 de agosto . Em Rio, Pernambuco e Minas, com os que tiveram abaixo de 5%.

A ordem das entrevistas e os critérios foram definidos em reunião com representantes das campanhas nos respectivos estados.

Todas as entrevistas ficarão disponíveis na íntegra, em vídeo, e em áudio, como episódio especial do podcast g1 eleições.

A iniciativa do g1 de entrevistar em podcast os candidatos começou em junho, com a série do podcast O Assunto, apresentada pela jornalista Renata Lo Prete, com os postulantes à corrida presidencial .

*As entrevistas no Piauí serão gravadas nestes horários e publicadas no mesmo dia.

