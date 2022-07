Futuros de acciones de EEUU apuntan al alza mientras bolsas europeas suben

Entornointeligente.com /

Los futuros bursátiles de Estados Unidos apuntaban a leves alzas mientras la fortaleza del dólar parecía estancarse al final de una semana en la que los mercados se han visto afectados por las cambiantes expectativas de ajuste monetario por parte de la Reserva Federal y las preocupaciones sobre el crecimiento económico mundial.

Los contratos S&P 500 y Nasdaq 100 mostraron una apertura con aumentos de 0,2% y 0,1% , respectivamente, después de que Wall Street cerrara el jueves con una pequeña caída debido a que los inversionistas r edujeron las expectativas sobre la agresividad con la que la Reserva Federal subirá las tasas de interés para combatir la inflación . Wells Fargo & Co. cayó en las operaciones previas a la comercialización después de no cumplir con las estimaciones de ganancias del segundo trimestre de los analistas, lo que se sumó a las preocupaciones sobre las perspectivas de ganancias corporativas después de los resultados decepcionantes ayer de JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley.

En este contexto, los inversionistas están sopesando qué tan agresiva debe ser la Fed para frenar la inflación y el costo probable en la economía. Las apuestas a una subida de tasas de interés de un punto porcentual en julio se han reducido, después de que el último comentario apuntara a 75 puntos base. El ritmo de ajuste monetario junto con la disminución de la liquidez aún amenaza con generar más volatilidad en el mercado después de las fuertes pérdidas de acciones y bonos en 2022.

Erin Gibbs, directora de inversiones de Main Street Asset Management, dijo a Bloomberg Radio, «necesitamos que se seque la liquidez para reducir la inflación. Es un desafío, es una situación difícil, de transición. No envidio a la Reserva Federal, pero sabemos que ha habido demasiado dinero y es por eso que estamos aquí en esta posición».

En los últimos comentarios de la Fed, el gobernador Christopher Waller respaldó el aumento de las tasas en 75 puntos bass este mes, aunque dijo que podría hacerlo más si los datos lo justifican. El presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, se hizo eco de algunos de esos comentarios y dijo que estaba a favor de subir la tasa en la misma cantidad.

Europa y Asia

En Europa, el índicador EuroStoxx 50 subía 0,99%. Los fabricantes de automóviles y las empresas de energía lideraron un avance s.

En otros lugares, el crecimiento del segundo trimestre de China se desaceleró debido a los bloqueos de Covid, pero el consumo se recuperó en junio cuando se relajaron las restricciones. Una caída en las acciones tecnológicas de China debido a las renovadas preocupaciones sobre los obstáculos regulatorios socavaron un índice bursátil asiático. El Nikkei avanzó 0,54%, mientras que el Hang Seng cayó, 2,19%.

Mientras tanto, alrededor de 1,9 billones de dólares en opciones vencerán hoy viernes , un evento que podría generar cierta volatilidad en los mercados. Los inversores también esperan el próximo lote de informes de ganancias de los bancos de EE. UU. a medida que se intensifica la temporada de ganancias.

LINK ORIGINAL: Diario Financiero

Entornointeligente.com