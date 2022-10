Futuro aeroporto e ferrovia em debate na Gulbenkian

Entornointeligente.com /

A mobilidade, o futuro aeroporto ou a ferrovia serão alguns dos temas em debate no XV Congresso Anual da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento dos Sistemas Integrados de Transportes (Adfersit), nos dias 29 e 30 de novembro, na Fundação Calouste Gulbenkian.

Em comunicado, a organização refere que, além destes, «o contexto internacional de crise energética, os desafios da mobilidade e da logística serão temas em debate com intervenções de reconhecidos especialistas, empresários, académicos e governantes», incluindo o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos. No fundo, aquilo que a Adfersit pretende é «avaliar o modo como a Administração Pública e o setor privado estão capacitados para levar a cabo os investimentos previstos», discutindo também o financiamento público associado. Também Carlos Moedas, Rui Moreira ou ainda Ricardo Paes Mamede estarão presentes no encontro.

O congresso será antecedido por dois webinars da Adfersit Talks. O primeiro será sobre «Mobilidade: infraestruturas indispensáveis ao crescimento» com Luís Braga da Cruz, Augusto Mateus, Paulo Pinho e moderação de Carlos Mineiro Aires, no próximo dia 12 de outubro. O congresso será presidido pelo ex-ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

