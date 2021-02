Carlos Correa lanza campaña de recaudación de fondos a beneficio de víctimas de tormenta invernal

Entornointeligente.com / La estrella de los Astros de Houston, Carlos Correa, anunció una campaña de recaudación de fondos para las familias afectadas por la tormenta invernal en áreas desventajadas de Houston.

“Esta es nuestra campaña de recaudación de fondos para beneficiar a las familias sin electricidad, agua, comida y refugio en áreas desatendidas de Houston“, publicó el puertorriqueño en un tuit junto al enlace que lleva a la página de la fundación que estableció junto a su esposa Daniella. En el lugar, las personas pueden hacer su donativo.

This is our fundraising campaign to benefit families without power, water, food and shelter in underserved Houston areas.

We will be collaborating with @nacchelp , @astrosfoundation, @kidsmealshouston to provide food to families in need. https://t.co/r1PNlVC6Xx

— Carlos Correa (@TeamCJCorrea) February 19, 2021

“Hemos lanzado una campaña de recaudación de fondos para beneficiar a los habitantes de Houston afectados por la tormenta invernal sin precedentes. Abrimos la campaña donando 1,000 comidas a las fuerzas del orden público y empleados públicos, y ahora nos gustaría expandir nuestros esfuerzos para ayudar a las familias desatendidas sin energía, agua, comida y refugio”, dice un escrito en la página de la Correa Family Foundation

“Colaboraremos con NACC Disaster Services, la Fundación Astros y Kid’s Meals Inc para enfocarnos en brindar alimentos a los residentes desatendidos del área de Houston, así como apoyo durante los esfuerzos de reconstrucción y recuperación. Nuestro corazón está con los millones de afectados por esta tormenta de invierno, especialmente con nuestras familias y niños desatendidos. Como siempre, estamos comprometidos a usar nuestra plataforma para ayudar a los más necesitados, y confiamos en que los grandes corazones de nuestros fanáticos y la comunidad ayúdanos a marcar una gran diferencia”, finaliza la nota firmada por Correa y su esposa

El estado de Texas fue impactado esta semana por una tormenta invernal que dejó a cientos de miles de personas sin electricidad, calefacción y agua potable

