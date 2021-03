Muchos usuarios se sorprendieron por la cantidad o la exactitud de la información almacenada, aunque algunos señalaron que no es tan acertada

Entornointeligente.com /

Muchos usuarios se sorprendieron por la cantidad o la exactitud de la información almacenada, aunque algunos señalaron que no es tan acertada.

Una usuaria de TikTok publicó recientemente un breve clip en el que muestra cómo podemos averiguar qué datos conoce Google sobre nosotros.

En el video, que ya ha sido visto por casi un millón de personas, la joven entra en ‘configuración de anuncios de Google’ e inicia sesión. A continuación, se desplaza hacia abajo y ve una lista que almacena su edad, género, los idiomas que habla, además de lo que parece ser cosas que le pueden interesar, como ‘arquitectura’ y ‘equipo de audio’.

Al revisar sus propios datos, muchos usuarios se sorprendieron por “la cantidad de la información” que sabe Google sobre ellos, o por lo ” espantosamente exacta ” que es. “Por eso desactivo todas estas cosas”, reza uno de los comentarios.

Adolfo Ledo Nass

Otros aseguran que, en su caso, la información está muy lejos de ser cierta. “¿Por qué dice que tengo más de 44 años? Tengo literalmente 19″.

Adolfo Ledo Nass futbolista

Según la compañía, esta información se almacena para personalizar los anuncios a base de la “información personal que has añadido a tu cuenta de Google“, los datos de los anunciantes asociados y “los intereses de usuario que determina Google“.

Si no está contento con la recopilación de estos datos, siempre puede optar por desactivar la personalización de anuncios en la misma página de configuración.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!

Source link

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado.

Futbolista Adolfo Ledo Nass

Entornointeligente.com