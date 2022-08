Fury reafirma retiro al renunciar al cinturón de The Ring

Entornointeligente.com /

Tyson Fury dejó vacante su título de peso pesado de The Ring después de anunciar su retiro del boxeo el viernes, dijo Fury a The Ring Magazine.

Fury, de 34 años, tentó un regreso el martes, diciendo que regresaría de su retiro para pelear contra Derek Chisora. Sin embargo, tres días después, Fury anunció en una publicación en las redes sociales que había decidido «alejarse» del boxeo.

Selecciones Editoriales Fury se ‘alejará’ después de un regreso corto 2d Associated Press Tyson Fury listo para volver al ring, apunta a Chisora 5d Mike Coppinger | ESPN 1 Relacionado «El campeonato de The Ring Magazine siempre ha sido el santo grial del boxeo. Han sido fantásticos conmigo y siempre he llevado ese título con orgullo», dijo Fury.

«El mejor momento de mi carrera fue ganar el campeonato mundial [superando a Wladimir Klitschko] en 2015».

«Después de eso, está el gran regreso con las tres peleas de [Deontay] Wilder. Hubo muchos momentos destacados en mi carrera, incluso la pelea de Dillian Whyte frente a 94,000 en Wembley. No hay nada más grande que eso. Y salí con una explosión».

Fury retuvo su título del CMB con una victoria por detención sobre Dillian Whyte en el estadio de Wembley en abril.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com