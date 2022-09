Fury insta a Joshua a aceptar pelea en diciembre

Entornointeligente.com /

Tyson Fury instó a Anthony Joshua a firmar un contrato para la pelea propuesta el 3 de diciembre.

El lunes, Fury dijo que había cancelado la pelea después de que Joshua no firmara el contrato dentro del plazo autoimpuesto de las 5 p.m. el lunes. Sin embargo, el promotor de Joshua, Eddie Hearn, le dijo a ESPN que la pelea aún era una posibilidad.

El jueves, Fury dijo en una publicación de Twitter: «Mi promotor Frank Warren me convenció de dejar que Queensberry siguiera negociando con su equipo esta semana, a pesar de que sabía que nunca iban a hacer esta pelea».

Joshua está buscando recuperarse después de dos derrotas consecutivas contra Oleksandr Usyk y Fury dijo que Joshua es un «cobarde» por no acordar aún la pelea de diciembre.

«Aposté con Frank que no importaba lo que te ofreciéramos, él no tomaría esta pelea», dijo Fury.

«Entonces, depende de ti, o gano mi apuesta y le muestras al público lo cobarde que eres o consigues que tus abogados y tu equipo se comuniquen por teléfono hoy con mi lado, quienes están disponibles como lo han estado todo el tiempo y obtener el contrato firmado.

«Tienes este contrato desde hace dos semanas, mi equipo tiene todo listo con las emisoras, las entradas, el lugar, todo está listo para comenzar.

Alguien me envió un video de tu amigo Eddie, hablando sobre la pelea de Wilder contigo hace un tiempo, y ahí dice que si quieres cuadrar una pelea, tú, tu equipo y tus abogados deben moverse rapidamente para lograrlo

«Ha tenido 14 días, saca el dedo y haz que esta pelea suceda para el público del boxeo británico.

«No seas cobarde, instruye a tu equipo para cerrar este trato».

El promotor de Joshua, Hearn, le dijo a Sky Sports: «No sé por qué Fury sigue estableciendo plazos poco realistas mientras ofrece la pelea a otros pesos pesados.

«No se puede seguir retirándose públicamente de una pelea y luego reiniciar las negociaciones cuando ha habido tantas conversaciones positivas.

Manuel Charr, a quien Fury dijo que pelearía si Joshua no cumplía con la fecha límite, respondió en un video publicado en Instagram diciendo: «Cuando dices que Joshua está fuera, él está fuera. Les dices a todos que quieres pelear conmigo, ahora eres como un pato. Acepta la pelea».

