Furor por la primera imagen de la familia Addams, el nuevo spin-off de Netflix

Tim Burton dirigirá a partir del guión escrito por Miles Millar y Alfred Gough . Los guionistas hablaron con Vanity Fair sobre lo que pasó para encontrar a su nuevo Homero. «[Burton] quería que la silueta se pareciera más a las caricaturas de Charles Addams, que es Homero más bajo que Morticia, en comparación con la versión suave de Raúl Julia en las películas», dijo Gough.

Millar agregó: «También es increíblemente elegante y romántico, y creo que tiene todos esos ingredientes clásicos de Homero que hemos visto antes, pero también aporta algo muy diferente. Eso es algo que era muy importante para el espectáculo, que no se sintió como una nueva versión o un reinicio. Es algo que vive dentro del diagrama de Venn de lo que sucedió antes, pero es algo propio. No está tratando de ser las películas o el programa de televisión de los años 60. Eso fue muy importante para nosotros y muy importante para Tim».

image.png Los creadores se acercaron a Burton porque sintieron que su sensibilidad coincidiría con el programa. Se sorprendieron por la rapidez con que respondió.

«La ambición del programa era convertirlo en una película de Tim Burton de 8 horas», afirmó Millar sobre la posibilidad de trabajar con Burton.

Riki Lindhome, Jamie McShane, Donovan Galpin, Isaac Ordonez, Gwendoline Christie y Christina Ricci , quien regresa a la franquicia luego de haber interpretado a Merlina hace varios años atrás completan el elenco.

«La historia sigue a este icónico personaje durante los años como estudiante en Nevermore Academy y su curiosa relación con sus estudiantes que debe realizar en esta especial academia», dice la sinopsis.

LINK ORIGINAL: Ambito

