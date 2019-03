Furor en las redes: ¿Por qué dicen que la relación de Anuel AA y Karol G es falsa?

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

Cierto es que Karol G y Anuel AA conforman la pareja más polémica y famosa del género urbano y desde el inicio de su relación se pensó que todo se trataba de una estrategia publicitaria para sus carreras artísticas. De hecho, durante las primeras semanas de su noviazgo, ambos cantantes mantenían en secreto la cercanía que alcanzaron gracias a su primera colaboración musical con ” Culpables “.

Y, aunque en reiteradas ocasiones se les preguntó sobre si habían iniciado un romance, ellos se limitaron a no dar mayores detalles. Sin embargo, el rodaje de su tema en colaboración fue, en efecto, el puente para que la colombiana y el puertorriqueño iniciasen una de las relaciones más populares dentro de la música latina.

El primer acercamiento público de la pareja se dio en un concierto entre ambos, pero en aquella ocasión Karol G le rechazó un beso a Anuel frente a todos los asistentes. Días más tarde volverían a compartir tarima, pero esta vez sí hubo un beso de por medio. Previo a este encuentro, la intérprete de “Mi cama” había confirmado el fin de su relación con el productor Bull Nene después de varios años.

Luego, debido a las constantes negaciones que había por ambas partes, la prensa y fanáticos empezó a especular que la relación que mantenían no era nada serio y que solamente se trataba de una estrategia para el beneficio de los dos cantantes. Ahora, la confirmación como pareja llegaría a inicios del 2019 cuando la pareja gritó al mundo entero su amor con un romántico video del tema ” Secreto “.

Finalmente, allí mostraron las experiencias vividas en su corto tiempo de relación. En él también se observa el inmenso tatuaje que se hizo Anuel AA en toda su espalda como muestra del amor que siente hacia Karol G . Actualmente, los populares ‘bebecitos’ continúan compartiendo sus más divertidas ocurrencias en las redes sociales para que sus fanáticos también recapitulen con ellos estas anécdotas.

