Furacão Fiona chega à República Dominicana após deixar danos catastróficos em Porto Rico

O furacão Fiona deixou Porto Rico sem energia elétrica no domingo, após provocar chuvas torrenciais que causaram graves danos materiais em várias regiões da ilha caribenha, antes de chegar esta segunda-feira à República Dominicana.

«O olho do furacão Fiona tocou o solo na costa da República Dominicana perto de Boca de Yuma às 03:30 (8:30 em Lisboa)» , com ventos estimados em 150 km/h, indicou no Twitter o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

330am AST 19 Sep — @NWS Doppler radar data indicate that Hurricane #Fiona has made landfall in the Dominican Republic near Boca de Yuma.

Maximum sustained winds at landfall are estimated to be 90 mph.

Latest: https://t.co/EG1Nt92Czm pic.twitter.com/53G3cwLScG

– National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 19, 2022

Subscrever A República Dominicana suspendeu o dia de trabalho nesta segunda-feira e declarou alerta vermelho para 13 das suas 32 províncias, localizadas no norte e no leste do país.

O furacão é de categoria 1, a mais baixa das cinco na escala de Saffir-Simpson, mas espera-se que «ganhe ainda mais força nas próximas 48 horas», indicou o NHC.

O temporal provocou um apagão geral em Porto Rico a partir de pouco depois das 13:00 (18:00 em Lisboa) de domingo, informou a Autoridade de Energia Elétrica de Porto Rico, a empresa pública encarregada da geração de energia elétrica, entidade que conseguiu voltar a ligar vários geradores, um primeiro passo para o restabelecimento da rede elétrica, indicou o seu diretor Josué Colón, em entrevista na televisão.

O furacão Fiona atingiu Porto Rico ontem à noite de maneira devastadora, deixando milhões de pessoas na ilha sem luz e abaixo de inundações pic.twitter.com/4AFvlcdg8Q

– Observatório Internacional (@observint) September 19, 2022

Segundo os protocolos estabelecidos, assim que conseguir reativar a rede, a empresa tentará restabelecer primeiro o serviço em hospitais e noutros prédios governamentais que oferecem serviços essenciais.

«Toda a ilha está a viver um grande acumular de água», informou na tarde de domingo o governador do Porto Rico, Pedro Pierluisi, durante a conferência de imprensa.

As autoridades reportaram danos graves em muitas povoações de Porto Rico, como quedas de árvores e da rede elétrica, deslizamentos, desmoronamentos e obstruções viárias.

#Huracan #Fiona Imagenes del colapso de un puente en desde puerto rico. pic.twitter.com/sVAql5dEX6

– (@EarthquakeChil1) September 18, 2022

Em Utuado, localidade do centro da ilha, a cheia de um rio arrastou uma ponte, segundo Pierluisi. «Os danos que estamos a ver são catastróficos em várias áreas», declarou o governador.

Os rios Grande de Loiza e Cagüitas, no norte e no centro da ilha, transbordaram em algumas áreas, informou o Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos (NWS) através do Twitter.

Segundo a imprensa local, outros rios transbordaram no sudeste da ilha, inundando rodovias e áreas urbanas. Na montanha e na região sudoeste, várias famílias perderam os tetos das suas casas devido às rajadas de vento e tiveram que se abrigar em refúgios fornecidos pelo governo.

O furacão deixou cerca de 196 mil pessoas sem água potável, devido aos apagões e às cheias dos rios, informaram as autoridades.

