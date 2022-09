Furacão Danielle está «praticamente estacionário» em águas abertas do Atlântico

Entornointeligente.com /

Danielle , o primeiro furacão da temporada no Atlântico, permanece «praticamente estacionário» em águas abertas, com ventos máximos sustentados de 120 quilómetros por hora, e não representa perigo em terra, informaram as autoridades norte-americanas na sexta-feira.

Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estado Unidos (NHC), o território mais próximo do furacão Danielle é o arquipélago dos Açores , a 1425 quilómetros de distância.

Danielle está a mostrar um «movimento estável», embora os meteorologistas prevejam que «gire lentamente para o nordeste no início da próxima semana».

O NHC, com sede em Miami (Florida), prevê no seu relatório mais recente que furacão ganhe força nas próximas 48 horas.

Danielle surge após um raro Agosto livre de furacões no Atlântico, o que não acontecia há 25 anos. Tem também a peculiaridade de se ter transformado em furacão em latitudes mais altas do que é normal — ganhou força perto dos 40 graus de latitude, onde os furacões são mais raros, alimentado por águas que estão mais quentes do que o habitual.

Nos meses de Junho, Julho e Agosto, formaram-se as tempestades tropicais Alex, Bonnie e Colin. Danielle veio para quebrar a tranquilidade que impera no Atlântico desde o início de Julho.

A empresa privada de previsão do tempo AccuWeather observou que, desde 1960, houve apenas três meses de Agosto sem actividade. Os anteriores foram em 1961 e 1997.

