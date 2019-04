Fungía de abogada, cobraba y desaparecía, también se quedaba con dinero que pedía para niño enfermo

Entornointeligente.com / Adriana Paola Ávalos (35) fue detenida anoche en el barrio Los Naranjos de Ñemby, en cumplimiento de una orden de captura por cobro indebido de honorarios. No obstante, posee varias otras denuncias en su contra. Según confirmó a la 970 AM el Crio. Goiburú, la mujer tenía varios contactos a quienes se acercaba para ofrecer sus servicios, les pedía un adelanto de G. 1.000.000 a G. 1.500.000 y nunca volvía a dar la cara. A esto se suma que repartía su número telefónico en los medios de comunicación para recibir giros de dinero, bajo la excusa de juntar recursos para pagar la operación de un niño enfermo. La gente se solidarizaba pero ella se quedaba con toda la plata. Por si esto fuera poco, conoció a un hombre a través de Facebook y después de ganar su confianza logró que la víctima compre un auto y luego desapareció con el vehículo. El señor ya hizo un desembolso de 30 millones de guaraníes y hasta a hora continúa pagando por él. Ahora la denunció por apropiación. Después de conocerse esto, cuatro personas se acercaron a la Comisaría 7ª Central, para reportar que también cayeron en la trampa de esta mujer y no se descarta que sigan apareciendo más. LINK ORIGINAL: Hoy.com.py

