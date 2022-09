Funerales Vida se sacude denuncia en redes

Entornointeligente.com /

En días pasados en diferentes redes sociales y a través de correos electrónicos un grupo de personas que se identifican como educadores denunció que eran victimas de rebajos, los cuales no entienden de dónde prevenían. Precisamente por esta denuncia Funerales Vida aclara a todos sus asociados que no está realizando ningún rebajo a través de Coopeprofa, tras una denuncia en Facebook. «Tras la publicación del diario, lo que nosotros quisiéramos es aclarar un poquito sobre la situación. Para nadie es un secreto que Funerales Vida para el año 2017 se vio envuelto en una situación de dobles rebajos. Sin embargo, en la actualidad funcionarios del sector del MEP se han visto perjudicados por unos rebajos. Esto se dio a conocer a través de un comentario de un señor tratando de ligar lo que sucedió en el año 2017 con los rebajos, a lo cual Funerales Vida desea informar a todos sus asociados que no tiene nada que ver con la situación». dijo Paola Salazar, gerente general de Funerales Vida. Además indicó que el comentario de la persona lo que hace es confundir a los asociados. «Lo que están haciendo es aprovecharse de este rebajo que está haciendo la cooperativa para querer involucrar y manchar nuevamente la imagen de la empresa», acotó. En la denuncia que se refiere a la venta de una base de datos, Funerales Vida respondió: «No hemos vendido una base datos. A nivel nacional existe una ley que es de la protección de datos, por lo que Funerales Vida jamás puede hacer una venta de la base de datos de sus clientes, mucho menos tenemos alianza con alguna otra funeraria para la prestación de los servicios funerarios».

